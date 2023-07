La guía del voto para el 23J

Si bien los partidos de la siniestra suelen ser unánimes en su posicionamiento respecto a los grandes temas fundamentales, no sucede lo mismo en los partidos de la diestra, donde su posición no siempre es clara; cuando no, torticeramente confusa.

Ignacio Arsuaga, junto con el equipo de ´HazteOir.org´, ha elaborado un minucioso estudio, justificando con datos procedentes del trabajo de campo realizado, lo que la imagen de hoy resume, para que si alguien desea profundizar en la cuestión, conozca con pelos y señales el posicionamiento real de cada formación política; no en lo que dicen en los mítines, sino en lo que hacen, o pretenden hacer, o de lo que simplemente no hablan. Y es que ´la política´ es tan ´zorrona´ que cuando lo juntamos con el nombre más bello del mundo, el de madre, se lo convertimos en ´madre política´; es decir, en suegra.

Un servidor, como de costumbre, el 23J practicaré el único voto útil que conozco, que es el que es útil a mi conciencia.

La dirección del enlace es ESTA.