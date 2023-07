Prefiero el Pravda

He entrado por morbosa curiosidad en ´LO PAÍS DE LAS SATRAPÍAS´ para ver hasta dónde eran capaces de llegar en su desesperación por resucitar a un muerto. Y aquí viene lo divertido, me dicen que para conocer quién ha ganado el debate entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, no de verdad, sino según sus ´imparciales y nada sectarios´ analistas, me tengo que suscribir a su ´libelo´. ¡Me parto!

En primer lugar porque tengo cultura e intelecto suficiente, como para saber quién ha ganado un debate que he visto en vivo y directo, sin necesidad de ´expertos analista´, que regurgiten sobre mis neuronas sus ´empesebradas´ y zurdas sentencias. Es más, antes que suscribirme a dicho ´pasquín´, me suscribiría al PRAVDA, fundado por Lenin en 1912 y que fue el órgano oficial del Partido Comunista de la desaparecida Unión Soviética (PCUS).

Y me decantaría por éste último por aquello del ´glamur vintage´ que ´las momias y los momios, suman´. Y ello, amén de que es de zopencos quedarse con una mala copia, pudiendo tener el original. Además de que la opinión de ´pelotas, palmeros y lame botas´, por su cantada previsibilidad, me aburren soberanamente.

Que vayan encendiendo ´velitas´ a Stª Soraya de Clutch, para que les vaya enviando algún ´sorayito´ que salve su maleado culo, ahora que, si la inteligencia marroquí y ´el cartero´ no lo remedian, se van a quedar sin ´chulo´ en cuestión horas. En mi libre y humilde opinión; claro.

´LO PAÍS: NI PARA ENVOLVER EL BOCADILLO´