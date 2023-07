‘El pucherazo neuronal’

Desde hace cuatro años que no me canso de repetir, en cada convocatoria electoral, lo mismo. Y es que es ya una tradición que ´el día después´ siempre haya quienes hablen de ´pucherazo; y no seré yo el que diga que ´el figura´ no es capaz de hacer eso, y lo siguiente. No.

En realidad no le hace falta, (amén de que la ´cabra tira al monte´), cuando lo único que objetivamente se necesita para ganar unas elecciones, en un país que sienta delante de los televisores a ocho millones ochocientos mil espectadores para ver saltar desde un helicóptero a la Pantoja, es controlar la radiotelevisión pública, y el reparto del presupuesto de la publicidad institucional en las cadenas de televisión privadas, emisoras de radio, y demás medios de desinformación social, maternalmente amamantadas por ´el régimen´.

El secreto de un buen puchero no está en su rápido ´emplatado´ y presentación en mesa. El secreto está antes, tanto en su laboriosa preparación, como en la lenta y cuidada cocción de las neuronas ciudadanas mediante ´las ondas mediáticas´, trufadas de ´el relato´ y unas ´artes escénicas´ tales, que dejarían a Goebbels como un becario novicio.

De momento, ´el figura´ ya no tiene prisa. Ahora lo que le toca es disfrutar de ´La Mareta´ con ´Joselito&friends´. Y es que posiblemente yo también tendría la misma cara de felicidad que tiene el señor de la foto, si en breve me fuese con mi familia, en un ´falcon´ (más otro para el séquito cortesano, servicio y equipajes), de vacaciones ´gratis total´ a un palacete en una isla paradisiaca, mientras una mayoría de los que ´pagan la fiesta´ no podrán salir de vacaciones este año, porque su maltrecha economía, no les da ni para pagar ´la luz´ que gasta su desierta nevera.