El misterio del millón enmascarado

Hoy iba a hablar del ´misterio´ del millón de votos al sátrapa que aparecieron, cuando tan solo el CIS lo había predicho, el pasado 23J; pero creo que ya están en ello personas más cualificadas y con más medios que un servidor, y no me estoy refiriendo a Iker Jiménez; así que ahí lo dejo, pero no sin antes recordar lo dicho por Jesucristo, recogido en Lucas 8:17.

Y es que el problema de los secretos, especialmente aquellos en los que intervienen muchas personas, es que tan solo es cuestión de tiempo que la verdad florezca cual ´mojón´ en acequia.

A los que les guste leer entre líneas, no tienen más que leer el artículo que publiqué en PERIODISTA DIGITAL, titulado ´Prefiero el Pravda´.