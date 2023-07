¿Es intocable la Constitución? (I)

Más información

La Carta Magna de 1978 debe adecuarse a la realidad que se vive en los últimos años en España, procurando liberar a sus ciudadanos de profundas y muy graves zozobras e inquietudes, fácilmente eliminables de mediar una sana voluntad política.

Es urgente decir que la respuesta a la pregunta que introduce el presente artículo es negativa. No es intocable y, de hecho, ha sido reformada en dos ocasiones: en 1992 para introducir en su artículo 13.2 la expresión “y pasivo” para el derecho de sufragio en las elecciones municipales, según se establezca por criterios de reciprocidad con otros países; y en 2011, para reformar el artículo 135, convirtiendo sus dos apartados originales en seis –ciertamente profusos-, de forma que se asegure el principio de estabilidad presupuestaria.

Ningún trauma en los respectivos cambios, al realizarse según lo previsto en el artículo 167 -uno de los cuatro que establecen cómo se efectúa la reforma constitucional- al que correspondían estos casos, según la naturaleza de lo tratado. Por supuesto, la iniciativa fue de los dos grandes partidos que señoreaban las cámaras en esos momentos. En particular, el cambio de 2011 se sustanció en 10 minutos, según la prensa de la época. En resumen, cuando hubo necesidad –primer caso para adecuarse a nuestra situación en Europa-; o interés político y financiero -segundo caso-; no hubo ninguna traba y la resolución fue de una rapidez y limpieza encomiables.

Sólo dos modificaciones en casi 45 años de existencia. En ese mismo periodo de tiempo, la Constitución de EEUU. había introducido ya XII enmiendas desde su estreno. Las diez primeras, que forman la denominada “Carta de Derechos”, a los cuatro años (diciembre de 1791). En todas estas, se trataba de potenciar al ciudadano buscando un equilibrio entre el individuo y el estado. Luego, sucesivamente hasta la última XXVII (1992), con la curiosidad de incluir a dos contradictorias, la de la denominada “Ley Seca” de 1919, y la 1933 que la corregía. Ahí queda, en parte, el ejemplo norteamericano adecuándose a las necesidades del momento. Y, por cierto, EEUU. no es un país cualquiera respecto a la democracia, aunque, en mi opinión, tenga también asuntos que debiera mejorar, como la erradicación de la pena de muerte en todos los estados. Creo que es de justicia decirlo, y por eso lo digo.

Pero en España, parece que se ha impuesto en los últimos años la especie de que una posible modificación de la Constitución sea exclusivamente para afectar forzosamente a la Monarquía o, más bien, para acabar con ella. Al estar hablándose en este caso de una viga maestra del edificio constitucional, muy pocos que no sean enemigos declarados de la Corona se atreven a sacar a pantalla las necesidades de cambio, no sea que acabemos de paso con la construcción y terminemos con el actual Régimen, que nos ha proporcionado una concordia entre españoles pocas veces vista en la historia, por no decir ninguna. Y así, por no tocar esta viga –hecho que debería hacerse por un procedimiento más exhaustivo que en los casos anteriores, explicitado en el artículo 168-, pasan de largo, a mi juicio, una serie de carencias del texto que ya se están mostrando como insufribles, mucho más en los últimos años e incluso en los últimos días.

La primera de estas carencias, que quiero tratar hoy, es la de la fecha de las elecciones generales, que tantos ríos de tinta ha derramado desde hace unas semanas. La “parcheología” que proponen “los indignados a posteriori” ha clamado por el hecho de convocarlas en verano y las ventajas particulares que podría provocar para el convocante. Incluso se ha recordado que en Andalucía está prohibido hacerlo en esas fechas, según su estatuto. De acuerdo, prohibamos el verano y quedemos a expensas de que, buscando la misma o parecida finalidad que en el caso del 23 J reciente, se convoquen por quien tiene la potestad –presidente del gobierno bajo su exclusiva responsabilidad previa deliberación del Consejo de Ministros, art. 115- para el puente de la Constitución, para el 24 de diciembre, para el 31 del mismo mes, o para Semana Santa. Estaríamos en las mismas, aunque no hiciera tanto calor. Tomadura de pelo, ya a sabiendas de que ha ocurrido una vez.

En cambio, en EEUU. ya se sabe que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 5 de noviembre de 2024, y las siguientes el 7 del mismo mes de 2028. El martes después del primer lunes de noviembre. Esta es la anécdota, el fondo es que los norteamericanos no se levantaron contra Jorge III sólo para cambiar de dueño, y utilizan la legalidad para recortar posibles extralimitaciones del elegido de turno. Esta legalidad llega en la Constitución a decir que el Presidente y el Vicepresidente finalizan su mandato al mediodía del 20 de enero del periodo de cuatro años para el que fueron elegidos (Enmienda XX de 1933), o a especificar que el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) inicia su periodo de sesiones el 3 de enero (misma enmienda). Es decir, la Constitución de EEUU. llega a incluir un día y una hora para un asunto como el del inicio del mandato del presidente, hecho que considera de vital importancia. Y eso que es imposible decir en EEUU. cúando es mediodía. Superb!

Los que sólo se ven, normalmente, la punta de la nariz, podrían alegar que EEUU. tiene un Régimen Presidencialista y España es una Monarquía Parlamentaria, ¿y? Dejémonos de estulticias y vayamos a la finalidad. Si mantenemos el periodo de cuatro años para las Cortes y el Gobierno, hecho deseable, salvo moción de censura exitosa o cuestión de confianza fallida; y no acudimos, por ejemplo, al mecanismo de los mid term de EEUU. que tiene por finalidad el equilibrio de poderes entre las cámaras y el ejecutivo –siempre el equilibrio de poderes-, parece cantado que en España se utilicen las municipales y autonómicas como contrapeso o confirmación de la política del gobierno, y busquen las mejores fechas para su celebración con dos años exactos de diferencia. Elecciones generales; autonómicas y municipales a los dos años exactos; y nuevas generales dos años después. Continúe el ciclo. Por cierto, de todas las autonómicas, ya está bien de diferencias artificiales que no sirven más que para clasificarnos como españoles de primera o de segunda. De todas las autonómicas.

Si alguien con una autoridad definitiva sobre el caso cree, respecto del párrafo anterior, que estoy proponiendo un tema que no es propio de la altura de miras de la Constitución y que este asunto debería ser objeto sólo de leyes o incluso de reglamentos, hágase, pero no olvide, por ejemplo, cómo está redactado el art. 99, referido a la modalidad de elección del presidente del gobierno, donde parece que sólo falta decir en qué asiento se posa cada diputado/a. Es completamente necesario que lo diga la Constitución, para que un asunto tan serio quede sellado por la garantía de permanencia que da su sistema de reformas, y no por los procedimientos de una simple ley.

Y termino. Como éste es un asunto regulado por el 167, igual que los dos cambios ya efectuados, y ninguno de los partidos que compondrán las próximas cámaras ajenos a PP y PSOE supera el 10 por ciento de representantes respecto del total, por lo que nadie podría pedir referéndum para oponerse, es cuestión nada más de que los dos nombrados estén de acuerdo en un tema tan importante como fácil de resolver. Y si se atacan de sobredosis de dignidad democrática y quieren referéndum, adelante. Porque el tema acaba de rebosar de indignación y crispación. Y no lo digo yo, ha sido un clamor. Y si quieren saber hasta dónde llega el fastidio de la población por la “fechita”, utilicen al CIS sin cocina de ningún tipo. Y si no solucionan el tema, no se quejen luego de los niveles a los que está llegando la abstención en las elecciones españolas, aunque su origen sea poliédrico.

Jacinto Romero Peña

Español de a pie.

Grado en Geografía e Historia, UNED