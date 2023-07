La Presidenta de Baleares no sabe español

Más información

El PP, ese partido “español”, defensor del “derecho” al aborto, de la lengua española y del bipartidismo, y que lleva engañando a sus “botontos” varias décadas, yo entre ellos, ha promovido a la Presidencia de Baleares a una señora que no debe de saber español, pues siempre habla en catalán.

No he conseguido enterarme nunca de lo que dice, pues como yo solo hablo catalán en la intimidad, como decía Aznar, pues no me entero de nada…

Que un partido nacional, que dice defender a España y a los españoles, imponga unilateralmente el catalán en todas las intervenciones públicas de su Presidenta en Baleares, es para hacérselo mirar.

Tampoco se quiso apoyar en Vox, faltaría más, pues ella es muy moderna, muy progresista, y muy idiota, como María Guardiola.

¡Luego les extrañará que hayan caído sus votos, en millones, del 28 de mayo al 23 de julio!

La sociedad española no quiere tibios al poder, y prefiere estafadores políticos, pero osados y tenaces, como Pedro Sánchez.

Mientras tanto, el PP de Aragón y de Murcia, siguen deshojando la margarita de posibles pactos con Vox, ese partido que les produce sarpullidos y urticaria, porque ellos son tan liberales y tan progresistas que, la verdad, no sé qué hacen sin integrarse en la PSOE.

Van pasando los meses, y no desalojan a los “socialistos” del poder, que pueden seguir utilizando todos los medios oficiales, pagados con el dinero público, para poner el máximo de zancadillas posibles al PP.

El presidente de Murcia, un empleado de banca, aunque dice que es Abogado, y no dudo que tenga la carrera de Derecho, pero en realidad no ejerce la profesión, y vista su cortedad mental, dudo mucho de que, de mayor, pueda llegar a ser un buen abogado.

El caso de Aragón, es todavía más incomprensible.

Aragón tiene 67 diputados, y la mayoría absoluta son 34.

El PP tiene 28 diputados, y solo Vox puede darle el apoyo necesario para alcanzar esa mayoría, pues tiene 7 diputados.

Ergo, 28 más 7, es igual a 35, mayoría absoluta, e incluso les sobra uno.

Pues nada, esta aritmética tan elemental, que puede entenderla hasta un lerdo, por lo visto no es fácilmente comprensible para la cúpula regional del partido…

Claro que, hablo por hablar.

Posiblemente las órdenes vienen de arriba, del PP nacional, “pues no nos vamos a juntar con Vox, para no contaminarnos”.

Y, en el colmo de la estupidez, prefieren que Sánchez se alíe con los etarras, los separatistas catalanes y un delincuente, fugado de la justicia.

Con esos mimbres, ¿Qué podría salir mal?

Bienvenidos a la destrucción de España, en vivo y en directo.

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor