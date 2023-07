Alvaro Martinez Serrano: «Este país no tiene solución»

Sanchez mintió al 100% de los españoles en la víspera de las anteriores elecciones generales y consiguió engañar al 95%.

Este último referido al número de españoles que no podrían dormir si tuviera que gobernar con Podemos. Ello, sumado a una infinidad de falsedades como “con Bildu no vamos a Pactar; si quiere se lo repito 20 veces”, “lo digo aquí para que conste en acta, la gobernabilidad de España no descansará en partidos independentistas”, “aseguro el cumplimiento íntegro de las condenas de los golpistas”, y un infinito de calumnias , etc.

En las reciente elecciones del 23 J, Sánchez mintió nuevamente al 100% de los españoles volviendo a insultar a la inteligencia de cualquiera como decir no haber pactado con Bildu, etc……

Pero a diferencia de las anteriores, esta vez engañó al 0% de los españoles y esto no hace falta explicarlo a tenor por el apoyo recibido.

Es decir, más de 7 millones de españoles prefieren al socio de ETA que al partido del secuestrado Ortega Lara, y al partido comunista financiado por Nicolas Maduro, uno de los mayores dictadores de las últimas décadas que a Vox.

7 millones a los que además no son conscientes o no parece importatles la ruina, quiebra y miseria económica que ha dejado ya Sánchez a este país, legando un país condenado a la más absoluta miseria para ellos, sus hijos y nietos.