Manuel del Rosal: «De la Unidad de Destino en lo Universal a la España troceada»

Tras 45 años de lo que se ha dado en llamar democracia, los españoles, fieles a nuestro cainismo, hemos mudado a España de una nación en un país de compartimentos estancos.

España ha sido fuerte, temida y respetada cuando ha estado unida. Esto lo vieron nítidamente los Reyes Católicos cuyo reinado fue el inicio de un imperio que acabó cuando los españoles nos enfrentamos a nosotros mismos. Los profetas del divide y vencerás esparcieron su veneno y aquella España unida, fuerte y respetada inició una carrera sin control por la fractura y el enfrentamiento. Y aquí estamos tras unas elecciones en las que España era lo de menos y el enfrentamiento entre bloques lo importante. División, bloqueo, enfrentamiento, cainismo, ruptura, fragmentación han hecho de la unidad de España algo que los abuelos cuentan a sus nietos. Hoy no hay solo las dos Españas de las que habló Machado, hoy España es un país de la Europa mediterránea formado por compartimentos estancos que no se comunican entre sí y que han sustituido el acuerdo, la negociación, el acercamiento, el consenso por un cainismo bíblico. Los españoles somos incapaces de ver en el otro español al hermano, vemos al enemigo tan solo porque cada uno tiene conceptos diferentes de cómo tiene que ser España y en vez de intentar acercar posturas para alcanzar la unidad, levantan muros ideológicos, sociales y económicos haciendo más profundas las fracturas. Algo oscuro tenemos los españoles en nuestros genes para que hagamos hecho de nuestra nación un conjunto de singularidades que, no siendo negativas, lo son desde el momento en que se toma la singularidad mía como arma arrojadiza contra la singularidad del otro y viceversa. Y como resultado de ello España queda fraccionada en dos partes cada una de las cuales está formada por compartimentos estancos a los que solo une el ansia de destruir a la otra parte. Para ello, desde nuestro ancestral cainismo, hemos inventado el bloqueo, aunque con ello bloqueemos a España. ¡Qué importa España si hemos bloqueada a una de las dos Españas!

Duelo a garrotazos es un cuadro de Goya dentro de su serie negra. Al margen de las cuestiones pictóricas de un genio como Goya, este quiso hacer una alegoría de lo que, desgraciadamente es España. Y en “A garrotazos” queda perfectamente definida: Una permanente lucha fratricida entre las dos Españas, adobada en estos años de democracia con cada una de las Españas fraccionada en compartimentos estancos. La voluntad de exclusión del otro. El odio al otro que impregna esta sociedad, es nuestra seña de identidad.

Goya refleja en el cuadro la falta de reglas en la estúpida lucha que deberá acabar con la eliminación del otro, pero que también puede acabar con los dos. Goya prefiguró en aquel entonces la cainista, estúpida y demencial lucha excluyente entre las dos irreconciliables Españas que Machado expuso en sus versos sesenta años después.

El cainismo es algo inherente a nosotros los españoles, y es malo, muy malo. Si al cainismo le sumamos la estupidez del mismo, estamos formando una pinza que es muy difícil de anular. Es más, yo diría que durante el desarrollo de la democracia a la española que es la que tenemos aquí, el cainismo ha encontrado sustancia en una sociedad indigente en letras y sobrealimentada en el odio al otro, aunque ese otro sea nuestro hermano. Y en estas, nosotros los ciudadanos ponemos en manos de quienes avivan este cainismo, este enfrentamiento a garrotazos, en manos de quienes odian a todos los españoles que no comulguen con sus ideales de independencia y de marginación, cuando no también eliminación.

España ya lleva muchos años alejada de lo de “Una unidad de Destino en lo Universal” Ya ni siquiera es tan solo un país unido. Nosotros los españoles cainitas y desde 2004, hemos ido forjando el fraccionamiento basado en el odio al otro y lo hemos culminado en este mes de julio dando las llaves de España a un prófugo traidor a través de la traición de Sánchez que va a construir un segundo gobierno Frankenstein, en esta ocasión corregido y aumentado con el añadido del hombre lobo (Puigdemont)

MAROGA