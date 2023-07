Pablo D. Escolar: «Y el pueblo se pronunció»

Han pasado algunos días de los comicios y ya, con un poco de serenidad, me atrevo a emitir mi opinión sobre los votantes, pues sobre los votados ya lo hice antes de esas elecciones.

Que el resultado ha sido algo terrible para nuestro País, no lo duda nadie. Se le ha mostrado confianza a lo peor que podíamos tener en el gobierno, un ególatra, embustero y dadaísta del que sufrimos un día si y otro también, mentiras en todo lo relativo al gobierno, claro y a su vida privada. Se entiende que gran parte de ese voto ha sido comprado con limosnas, ayudas, óbolos, … Hay que estar muy ciego para no darse cuenta de la intención del dadivoso, comprar el voto con el dinero de otro. Pero no calibrar el daño que causa a España este necio, es muy grave. Bien sabemos todos los males que nos ha causado, para darle ahora manos libres y que nos ocasione todavía más males.

Nos ha dejado las arcas del Estado con un déficit público que ya deja endeudados a nuestros hijos y nietos; cada español debemos más de treinta y ocho mil euros. Los desaciertos legislativos fueron de campeonato, la ley del solo Sí es Sí, la ley Trans, la reforma laboral con la trampa de los fijos discontinuos, bienestar animal, marginación de todo lo que huela a cristiano, perversión de los niños en el colegio, la ley de Memoria Democrática, la ley de eutanasia, la ley de vivienda que protege a los okupas, ampliación de la ley del aborto, esa que sirve para matar niños, y así muchas más.

A ello las múltiples declaraciones del perverso gobierno que tenemos, como la de la ministra Celaá de que los hijos no nos pertenecen (será que todos le pertenecen a ella), las de la inane Irene Montero el 21/9/22 afirmando que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les de la gana, promoviendo con esto la pederastia (cuando considero a la autora de esta barbaridad, más bien pienso en una víbora que en una persona).

Sánchez vende España a trozos y parte del pueblo ni se entera o no le importa. Raúl del Pozo afirma que lo peor con Pedro Sánchez está por llegar y sus efectos serán irreversibles. ¿Puede haber votantes tan necios que no vean esto y hayan dado su apoyo a este impostor? ¿No han visto que ha sometido a una gran cantidad de instituciones, al mejor estilo de los peores dictadores? Muy deplorable el resultado del 23J.

Pablo D. Escolar