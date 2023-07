Pedro Manuel Hernández López: «El ocaso del Sanchismo»

Uno de los slogans de la famosa, apocalíptica y distópica novela futurista de ficción «1984», de George Orwell, que suele aparecer en ella es el de un «gran ojo» en el que se lee: «Big Brother is watching you»(El Gran Hermano te vigila). A los que la leímos, en la década de los 70, lo que nos resultó más paradójico fue el desarrollo de la ciencia moderna, las mismas invenciones constantes que habían creado la ciencia ficción y lo que provocó una violenta reacción literaria que convirtió las viejas utopías en infantiles cuentos de hadas. Todo ello reflejó una ruptura de la fe en el progreso y en el desarrollo de la humanidad. Entre las causas que explican este fenómeno cabe señalar una importante disminución de las esperanzas puestas en los avances de la ciencia, que fue uno de los factores determinantes del auge de la utopía y una de cuyas últimas manifestaciones fue lo que convenimos en llamar «ciencia-ficción, que también hoy nos muestra más temores que esperanzas.Tan antiguos como el ser humano había sido, hasta entonces, su intenso deseo de vivir en un mundo mejor e idílico y, frecuentes fueron en todas las épocas, las creaciones imaginadas de mundos perfectos, llenos de dicha libertad y justicia, como «Brave New World», del recordado Aldous Leonard Huxley (1932).

Con el triunfo definitivo del mundo moderno, la aparición del «hombre-masa de Ortega y Gasset, la propaganda y la amenazante «maquina del tiempo» de H. G. Well, donde pese al anhelo del hombre por viajar en el tiempo reflejado en esta magnífica obra, se enmascaran en la ciencia ficción una serie de reflexiones sobre política, economía, evolucionismo, ecologismo y en fin, la decadencia de la humanidad donde muchos escritores perdieron la inocencia intelectual. Como consecuencia de esta gran perdida dejan, entonces de inventar utopías felices y pasan a imaginarse distopías y horribles escenarios deshumanizados, faltos no sólo de dicha y justicia sino de dignidad y sobretodo de libertad.

En la primera mitad del siglo XX se escriben las grandes distopías clásicas, las que marcan el tono del género, como las ya citadas y la no menos famosa, «Fahrenheit 451», de Ray Bradbury. Estas fueron solo el comienzo. Un siglo después el género sigue igual de vivo y proyecta sobre nosotros escenarios tan imaginativos como preocupantes, unas veces simbólicos y otras terriblemente materiales y verosímiles. Tanto es así que no hace falta recurrir a escenarios imaginarios ni terriblemente apocalípticos ni de ciencia ficción. Basta con fijarnos en los últimos años en España –la de ZP y la de Sánchez– en sus gobernantes, en sus leyes, en sus libertades, en sus derechos fundamentales, en su forma de vivir y comportarse. Basta con fijarnos en su política para darnos cuenta que esa sociedad , tan imaginariamente distópica , es en realidad , el fiel reflejo de la ideología de nuestros actuales gobernantes que con ese «ojo» –distribuido estratégicamente por todas partes– nos mira y nos recuerda a todas horas que «El Gran Hermano Sánchez nos vigila». Esto nos sirve de recordatorio amenazante por si en algún momento nos hemos olvidado de quién manda en la España actual..Una España en la que la libertad de expresión y asociación ha sido felizmente abolida, donde los niños son catequetizados política y sexualmente desde su más tierna infancia, donde los contenidos educativos e historicos son tergirversados y cambiados, donde la vida humana se supedita al bienestar animal hasta el punto que puedes ser sancionado con altas multas económicas e incluso con la cárcel por el simple hecho de abandonar un animal y , sin embargo, el aborto y la eutanasia no solo se permiten sino que además son promovidas gratuitamente por el Gobierno. Una España donde se manipula y controla la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social.

Las nefastas consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son devastadoras al punto que destruyen, quizás, lo único que distingue al ser humano: la memoria y los recuerdos, los sueños y deseos, los gustos y opiniones personales, y por supuesto, la capacidad de cuestionar, criticar, pensar y elegir. Manipulan la realidad reescribiendo la historia. «El Sanchismo» destruye nuestro pasado junto con toda la historia, la literatura y la documentación que pueda existir al respecto, y lo vuelve a reescribir y publicar según su única verdad actual adecuada a sus propios y elitistas intereses políticos. Para eso disponen de la Ley de la Memoria histórica y democratica que les otorga carta blanca para hacer y deshacer según les convenga y convertir sus mentiras y felonias en verdades y lealtades. Espero y deseo, como casi la gran mayoría de españoles– que el próximo día 23–J, una vez realizado el escrutinio– podamos proclamar a los cuatro vientos:

¡La España del Sanchismo y sus apoyos han muerto! ¡Viva la nueva España libre, democrática y constitucional!

Pedro Manuel Hernández, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.