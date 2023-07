Intercambio de cartas PP-PSOE: ¿Es intocable la Constitución? (II)

La Carta Magna de 1978 debe adecuarse a la realidad que se vive en los últimos años en España, procurando liberar a sus ciudadanos de profundas y muy graves zozobras e inquietudes, fácilmente eliminables de mediar una sana voluntad política.

Es indudable que el intercambio epistolar de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez Pérez-Castejón de la tarde del 30 de julio, centrará la atención política máxima de los mentideros españoles durante, al menos, 24 horas; siendo enseguida superado por todo tipo de opiniones de lo más urgentes y variopintas, y por otras declaraciones o iniciativas. En resumen, Sánchez se niega a entrevistarse con Feijóo antes del 17 de agosto –como éste había pedido-, fecha en que se constituyen las cámaras. Y lo hará según el proceso normal de las consultas entre los partidos.

Ante la situación de gran incertidumbre para el futuro de España que ha propiciado el resultado del 23 J, Feijóo ha hecho exactamente lo que tenía que hacer al tomar la iniciativa. No está para maximalismos, y ha dado el primer paso en un momento histórico crucial para concretar si los que amamos a España podemos permanecer tranquilos o acumular certeza de que no llegamos a 2030.

Puestos a contestar a la interrogante del título de este trabajo referente a modificaciones de la Constitución, quiero resaltar como núcleo fundamental de la carta de Feijóo su tercer párrafo: “La complejidad que pueden suscitar los resultados electorales no debe agravar estas incertidumbres ni minar la confianza de los ciudadanos en la capacidad de nuestro sistema político y constitucional para asegurar la mejor gobernabilidad en interés de España, de su cohesión y del marco de convivencia definido por la Constitución”.

Es magnífico. En España no hay segundas vueltas en el sistema parlamentario de que nos hemos dotado; y lo de que gobierne la lista más votada, no produce estabilidad más que para el día de la elección presidencial, no asegurando que no haya bloqueos permanentes o cuasi permanentes. Lo diga quien lo diga.

Y aquí tenemos a toda España expectante para saber si entre tres o cuatro personas a las que hemos transferido temporalmente la soberanía, que no enajenado –como ya se discutió oportunamente en las Cortes de Cádiz con motivo de la Constitución de 1812-, deciden si seguimos siendo una Nación o nos balcanizamos en cuatro o cinco, o nos “cantonalizamos” en más de 30, como ahora hace exactamente 150 años. Porque ya los segundones y tercerones de algunos partidos están hablando de Federación, de Estado Asimétrico, de Estado Libre Asociado, de Confederación, de lo que cabe en la Constitución, etc. Todo para contentar a gente que quiere la independencia, no seguir en España, bajo ningún modelo, de ninguna manera. Pero no se enteran o creen que la población lo traga todo, cuestión que no tengo muy clara.

Si estuviéramos de acuerdo en una “Gran Coalición” PP-PSOE, pedida por antiguos prebostes del PSOE, alguno de los cuales ha llegado a decir que sus programas coinciden en un 75%; y por gran parte de los medios de comunicación, ante el miedo que produce la nueva situación; y se busca la máxima estabilidad en el tiempo, propongo al PP que lleve a cabo la siguiente iniciativa que le permite el artículo 167 de la Constitución, uno de los que establece cómo se reforma el texto. Con PP y PSOE sería suficiente según los resultados de las últimas elecciones y no haría falta referéndum. Y si lo quieren, adelante.

De confirmarse este movimiento, el PSOE tendría que explicar si quiere que los españoles durmamos a pierna suelta sin que las elecciones sean un constante “vivo sin vivir en mí”, o nos vamos al 99% de insomnio. En tres o cuatro legislaturas de Gran Coalición, se acaba con esta industria de “derechas” e “izquierdas”, una de las estupideces más importantes y tóxicas que nos han quedado como remanente del siglo XIX, potenciada en el XX y causante de tanta crispación, odio y muertes.

Y hago la propuesta al PP como origen de la carta y de tan certero párrafo en la precisa evaluación de la situación. Porque, igual que escribí hace dos días respecto de la convocatoria de elecciones, a muchos nos gustaría que la Constitución se defendiese definitivamente en varios aspectos fundamentales, sin depender del estado de ánimo o de la idiosincrasia de los representantes elegidos.

Establézcase que para la elección del presidente sean tenidos en cuenta por igual todos los votos de España. La lista más votada, más la segunda –si fuese necesaria-, más alguna otra si viene al caso, sumarían mayoría absoluta –siempre respecto al número total de votos válidos emitidos-. La lista más votada pone al presidente, y al conseguirse de manera automática la mayoría absoluta, se corrigen los efectos más dañinos del infame sistema electoral que tenemos.

El presidente es encargado por el rey y elige su gobierno teniendo en cuenta las proporciones de ministros según las de los partidos que entran en la coalición. Por supuesto, elige los ministerios que se reserva para su visión política y puede escoger a independientes profesionales de acreditada sapiencia y experiencia en su sector. Se especifica claramente que no se debe pasar de un número de ministerios determinado para evitar abusos. Si hay una crisis de gobierno que afecte a la mayoría absoluta, a las urnas, de ser necesario. Todo antes que ver como descarrila el tren sin que nadie pueda cambiar las agujas. Si, con su superior sapiencia, los partidos a los que les importa España encuentran una fórmula diferente que busque la misma finalidad, tienen mi voto.

En realidad, y en la inmensa mayoría de los casos, la Constitución estaría así obligando a una Gran Coalición de primero y segundo, dado que ya no hay muchas mayorías absolutas de un solo partido que llevarse a la boca. Por supuesto, no tendrían que ser siempre los actuales PP y PSOE, ni mucho menos. Esto, lo quisieran los partidos o no. Los representantes de unos y otros estarían obligados a pactar y entenderse, y a no tener que buscar acuerdos que vayan totalmente en contra del ya aludido tercer párrafo de la Carta de Feijóo. Y si no progresa esta iniciativa o alguna similar en cuanto a la finalidad, debe ser la iniciativa popular la que lo fuerce, existiendo los mecanismos constitucionales para hacerlo. Todo menos asumir fatalmente el papel de convidado de piedra que parece estar poniendo en escena.

Congreso y Senado, para otro día.

Jacinto Romero Peña

Español de a pie. Observador no inercial.

Grado en Geografía e Historia, UNED.