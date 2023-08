Juan Pérez de Mungía: «El parto de los montes»

El PP ha cosechado lo que ha sembrado. Su estrategia ha contribuido y contribuye a la desmemoria colectiva, como se deduce de buena parte de las intervenciones de nuestros próceres tan ilustrativas de la ineptocracia. Pues hasta eso proyecta sobre Vox la culpa propia de quien no reconoce a sus socios, como el Rey no reconoce a su padre.

La estrategia del PSOE ha sido construir una narrativa donde se falsifican los datos, se manipulan los índices económicos de renta e IPC, se maquilla el paro fijo discontinuo, y se invierten valores y se avasalla la evidencia. Subida del SMI y cuadruplicar los precios de la compra , prometer tanques de desguace a Zelensky e importar mas gas siberiano que nunca. El método Tezanos en los ERTE y los PERTE, y en el ingreso mínimo vital. La corrupción es rampante mientras se legisla contra la libertad de mercado y el desarrollo personal. La democracia ha sido substituida por la ineptocracia, se cierra el parlamento, se confina a la población, se amnistía a los golpistas, se homenajea a los terroristas como hombres de paz y se segmentan los territorios por sus lenguas hasta el absurdo de restringir los servicios de salud y dar informes clínicos en idiomas ininteligibles para los pacientes. El terrorismo del gobierno tiene al frente a un jefe de la camorra que busca el enfrentamiento sistemático dispuesto a destruir la misma evidencia y pactar. Nada contradictorio, cuando a la eutanasia se la llama muerte digna y a la muerte natural indigna, cuando al sexo se le llama género; al hetero, homófobo; al nacionalista, demócrata; al terrorista, pacifista; al golpista, eurodiputado; al chapero y a la prostituta, autoafirmación libertaria. ¿Quien puede pensar que se podrán mantener leales las almas compradas? Cuando se paga a un chantajista se paga siempre.

Examinemos que viene de la cultura socialista, si la ministro de Educación dice «se producieron», si Garzón declara haber «proponido» tomar lentejas, si oimos de Carmen Calvo su clase magistral sobre geografía declarando que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín no están en línea recta, sino horizontal, y si el famoso ministro decrépito de universidades, Castells, ha enfatizado que «la enseñanza presencial tiene un ancho de banda mayor que online». Y ello sin contar con la flamante catedrática de pega Begoña, que mercadea el pais en sus pactos emocionales, como lo hizo su padre, de quien era su contable y cómplice. Nunca una persona honrada como Junqueras, de comunión diaria, debiera haber sufrido acoso social por dar golpes de estado cuando son tan habituales en el espacio del contubernio de Puebla, el mismo que malversa e invita a la rebelión social en pro de una doctrina nacionalsocialista. Hay que recordar la caverna donde a través de un pequeño orificio o estenopo podía verse el mundo al revés, una realidad inversa. ¿Cuando despertará Feijoó de su idílico sueño para no pactar con los esbirros del abyecto sanchismo? Todo merece perdón, de esto saben mucho quienes aplican la compasión con los suyos y la tortura con los otros y se confían a la narrativa en que ha caido el mismo PP. A Griñán se le perdona y a Rita Barberá se la mata.

Condenados a vivir en soledad es cada vez más frecuente morir momificado. La juventud vive acartonada, secuestrada por las redes que pescan a los incautos, que hablan de series televisivas mágicas o que se nutren de los avatares de personajes intrascendentes, inútiles y superficiales. Tan superficiales como los oligopolios mediáticos para los que solo existe el cambio climático y las vacaciones. El socialismo se nutre de las hordas de miserables, de las tribus urbanas, de las sectas y de las creencias que borran a las mujeres y niegan la presunción de inocencia de los hombres, alimentadas por el delirio pederasta de sus órganos oficiales, legitimando la cultura de la pederastia. La genitalización de la infancia hace verosimil y dá carta de naturaleza a la pederastia. Los medios que invocan el decrecimiento colectivo dando pábulo a imbéciles que niegan el valor de los incentivos en la creación de riqueza, negando la propiedad, y substituyéndola por una posesión precaria y amenazada.

El burundanga político se expande. Que se emporre Errejón o Iglesias o se dope de metaanfetaminas no importa porque el castigo hacia sí mismo no se persigue, menos aún si no han descubierto otras formas de vivir su maltrecha sexualidad. Mamarse es progre, hacerse abstemio facha. Todos secuestrados por las políticas trans, LGTBIQ+, y el cannabis. Hasta Leonor ha vivido su puesta de largo con la misma cursilería de su raza monárquica, asimilando la doctrina queer de sus declarados compañeros no-binarios en la pérfida Albión. Ahora le toca a las armas. Nadie en su sano juicio reconoce a un Rey por sí mismo, sino por una posición que solo su comportamiento puede envilecer. El deseo está prohibido; sobre él pesa la ideología de género. No importa que los seres humanos quieran amarse. Se desgañitan pidiéndolo. Pero si quieren conocerse deben registrar su consentimiento sin posible desistimiento. Consentir solo es posible en un estado de confusión. El suicidio adolescente aumenta pero se legisla la eutanasia y en los psiquiátricos se aplica la meditación para los trastornos mentales de una juventud que nace indefensa frente a la frustración. El mantra actual es el cambio de sexo para acabar con la angustia, sino es la drogradicción y la eutanasia. Se financia la amputación del cuerpo y se prohibe cambiar la mente.

Podríamos crear un nuevo término, «Sinsenso», aquella condición personal donde el discurso carece de sentido, donde caben los cambios de opinión sanchistas, que solicitan tragar sapos y culebras cuando conviene. Toca cambiar la Constitución y se solicita al PP su complicidad. Ya ha iniciado su andadura. Como en algunas novelas de Italo Calvino, Pedro Sanchez es el Vizconde Demediado, de bueno aparente en las tertulias, de canalla en lo demás. Yolanda Diaz, El Varón Rampante que nunca desciende a tierra, Puigdemont, El Caballero Inexistente. Y sus compañeros de viaje y tontos útiles, Gabriel Rufián, El que hace honor a su nombre, Ortuzar, El Recogenueces, y el desaparecido Pablo Iglesias, El cura defenestrado. Ya están puestas las bases de una guerra civil de supervivencia. Sánchez es el único profeta de sí mismo. Resuena el Cantar del Mío Cid, «Dios que buen vasallo si hobiese buen señor».