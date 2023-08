Victor Entrialgo de Castro : «Un pueblo sin dignidad»

Hay gente que no recuerda cuando algunos decían que íbamos camino de Venezuela con las instituciones secuestradas, camino de la paga y dependencia del Estado, la desincentivación de la cultura del esfuerzo y el trabajo.

Pues ya hemos llegado. Venezuela ya está aquí, de la mano de terroristas y podemitas allí adiestrados, la izquierda chavista y «la izquierdita cobarde» del PSOE, esa que convalida el terror como arma política y lo que haga falta si ellos salen beneficiados, aunque sea con una paguca manchada de sangre.

No me interesan los demás juicios sobre Sanchez de los arribistas o de los que ya se empiezan a arrimar. Del presidente de mi gobierno sólo me interesa el juicio moral. Y ha quedado claro, salvo para los medios, empresas y españoles interesados, que no tiene ninguna de las dos cosas. Ni juicio ni moral.

Con este personaje, sobran las palabras. Incluso para buena parte de españoles, que han quedado retratados dentro de un contexto de fraudes y maquinaciones que algún día conoceremos y empezó, lo han visto todos, convocando al pueblo cuando el pueblo no está.

Frente a todo los que dicen que resiste porque no tiene escrúpulos yo les digo que Sanchez resiste no porque tenga baraka o una flor en el culo sino porque el pueblo no tiene dignidad, al apoyar indignamente a un hombre que le ha mentido continuamente. Con su pan se lo coman y disfruten de lo votado. Los que han votado ser engañados a cambio de lo que sea, es que no se valoran demasiado.

Victor Entrialgo de Castro