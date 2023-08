Llevo varios días escribiendo sobre cosas que no solo no le gustan, sino que encima me ahogan el alma, y llega un momento en el que necesito un respiro… unos minutos de desconectar de todo…; de olvidarme de la torticera política; del previsible Sánchez y su cutre banda.

Hoy me hubiese gustado escribir poesía… pero no puedo… no tengo la paz necesaria.

Es por ello que he elegido algo ajeno pero que siento como propio. Se trata de una canción de James Blunt cuya letra, nacida entre sombras y dolor, sabe tocar en lo más profundo del alma humana. He reescrito la letra, y así la he hecho un poco mía.

“Y si tiempo es todo lo que tengo” es un canto a la vida más allá de la muerte…; es un grito apagado…, como si no quisiera molestar. Un imperceptible quejido que llama a alguien que se fue; a alguien que hace tiempo que ya no está.

Y si tiempo es todo lo que tengo, lo gastaré todo en ti… Cada día daré marcha atrás; es lo que hacemos los que tenemos el corazón destrozado… Estoy cansado de hablar en el espacio vacío al que tu ausencia me ha arrastrado.

Y sé que el tiempo correrá, como sé que cuando envejezca aún más, y todos los recuerdos se estén deshilachando, seguiré esperando, durante el poco o mucho tiempo que me reste de vida, a quien en el fondo sé que nunca regresará.

Y si tiempo es todo lo que tengo, todo lo que me queda, lo gastaré contigo en un eterno volver a empezar; como ayer cuando desafiando a todo y a todos, quisimos volar y volamos sobre el maldito ´qué dirán´.