Un PP mendicante, que se conforma con ser una falsa oposición.

La penosa actuación del “nuevo” partido progresista, PP, que ha ganado pírricamente las elecciones, a su pesar aconsejan darles la patada en el culo, tanto a Feijóo como a toda la banda de pijos que se avergüenzan de ser de derechas, por extracción social.

Sus patéticos desprecios a Vox, un partido constitucional, y que realiza sus actividades dentro del marco legal, y, encima, intentando conseguir su apoyo, gratis et amore, son de psiquiatra de guardia…

Millones de votantes desencantados del PP, partido que nos ha engañado y estafado en reiteradas ocasiones, hemos votado a Vox, y no creo que volvamos a votar al PP, y menos en la deriva siniestra por la que anda.

Aunque, a decir verdad, creo que ni ellos mismos saben que quieren.

Y es difícil, por no decir imposible, llegar a la meta, cuando no se tienen claros los principios, y no se sabe a dónde se quiere ir.

Decíamos en mi juventud que “la Polar es lo que importa”, ¿pero dónde tiene la Polar” el PP actual…?

Pues en el pleno sometimiento, sin ambages ni condiciones, al NOM, Nuevo Orden Mundial, y a la Agenda 2030.

Un partido que dice ser católico, pero que defiende el “derecho” al aborto, como derecho de las mujeres… ¡Pero no de sus hijos, por lo visto!

El aspirante a presidente de Murcia, un auténtico adoquín, se empeña en que Vox le regale su apoyo, pues dice que el PP tiene más votos que todos los partidos de izquierdas…

De acuerdo, pero dentro de poco tendrán que celebrar nuevas elecciones, y ya veremos qué pasa.

La desequilibrada María Guardia no sé qué pinta en el PP, la verdad, pues su lugar está en Sumar, aunque ella, más que sumar, restaría.

Jorge Azcón, el futuro presidente de Aragón, actúa como un indeciso total, y está tres meses mareando la perdiz.

Ahora, seguramente urgido por el PP nacional, llega a un pacto con Vox, pero no asiste a la firma, no vaya a ser que los aragoneses pensemos que es de derechas.

De verdad, ¿los peperos se han vuelto tontos de repente, o estas taras son congénitas, de nacimiento…?

Feijóo, el líder caciquil gallego, donde persiguió implacablemente al español, e implantó una auténtica dictadura sanitaria, dice que “preferiría pactar con el PSOE que con Vox”.

Pues muy bien. Que pacte con Pedro Sánchez, y le pida los votos de varios diputados para poder formar gobierno, si tan amigos son…

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor