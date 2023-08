‘La pesadilla’

Anoche soñé que vivía en el año 2030.

Era 25 de noviembre y el Gran Hermano había elegido esa fecha para celebrar las Elecciones Generales a la ´Duma´.

Era festivo, pero ya no se celebraba ese día la Navidad desde hacía tiempo, por haber sido prohibida, al igual que la venta y consumo de jamón, para no herir ´otras descreencias y sensibilidades varias´.

Llegué como pude hasta el colegio electoral, y desde la entrada pude comprobar con alivio que el bipartidismo no había triunfado en España; bueno, en lo que de ella quedaba.

Había cuatro partidos políticos entre los que poder elegir. ¡Bien! ¡Suficientes!

Decidido a ejercer mi derecho ciudadano, me acerqué a la mesa donde se encontraban las diferentes papeletas y sobres.

Fue una difícil elección. Las cuatro formaciones políticas entre las que se podía optar eran: “Partido Sanchista Radical”, “Partido Sanchista Auténtico”, “Partido Sanchista de la Nación de Naciones”, y “Partido Sanchista del Teto” (tú te agachas y yo te la meto).

“Me desperté bañado en sudor, con el corazón angustiado, y no creo que pueda experimentar sensación de alivio más incomparablemente deliciosa como la que sentí al darme cuenta de que todo había sido un sueño.”

Este último párrafo no lo he escrito yo, sino que fue publicado en 1946, bajo la firma de Juan de la Cosa, que era el seudónimo que, entre otros (“Orión”, “Ginés de Buitrago” y “Juan Español”), utilizaba Luis Carrero Blanco para publicar en la prensa diaria de papel; porque no existía otra.

Transcribo el final del artículo titulado “Un sueño”, no sin antes indicar que aquellos que deseen leer el artículo completo, no tendrán ningún problema para encontrarlo en Internet.

«Jamás he intentado, naturalmente, estrangular a una culebra, pero creo que en mi sueño he experimentado esa sensación. Mis dedos se agarrotaron sobre un cuello frío y viscoso que cedía a la presión, sin conseguir apagar aquella maldita risa: “Ji, ji, ji…” Comprendía que mis fuerzas se iban a agotar sin acabar con aquel bicho, y quise ponerle una rodilla sobre el pecho. Caímos al suelo y nuestras caras casi se tocaron, y entonces con su voz cascada musitó en mi oído: “¡Idiotas! Otra vez os engañamos, y ahora para siempre. España ya no tiene salvación. Ji, ji, ji…”.

Me desperté bañado en sudor, con el corazón angustiado, y no creo que pueda experimentar sensación de alivio más incomparablemente deliciosa como la que sentí al darme cuenta de que todo había sido un sueño.»

Juan de la Cosa, 5 de marzo de 1946.