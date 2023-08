Porqué en España no existe el tripartidismo

Que el bipartidismo en España está muerto, no es un secreto. Sin embargo hay quienes intentan revivirlo, aunque su resultado sea tan poco agraciado como el monstruo del doctor Frankenstein.

Y no es porque quienes defienden el bipartidismo, cada uno desde su particular y subvencionada trinchera, piensen que es lo mejor para España; no. Simplemente es porque es lo mejor para su cuenta de resultados. Me explicaré.

¿Cuántos partidos políticos tienen en España, tanto a nivel nacional, como autonómico, capacidad presupuestaria para repartir a su antojo publicidad institucional…? Dos, ¿verdad? Pues eso. Los grandes medios de comunicación (prensa, radio, tv), es a esos dos partidos a los que defenderán, destrozando mediáticamente a cualquier otro que, por moverse dentro del mismo nicho ideológico, les pueda restar votos.

Si estuviésemos hablando de tres partidos con capacidad presupuestaria para repartir la ´golosa´ publicidad institucional, que no les quepa duda que, gracias a los mercachifles de los grandes grupos mediáticos, el ´tripartidismo´ se institucionalizara en España…; mientras esos tres tuviesen ´pasta´ pública para repartir a espuertas.

Sin embargo, y a pesar de los pesares, sigue habiendo una gran diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada, pero que cuando ambas opiniones se meten en la coctelera y se agitan, el resultado es el mismo que el de hacer un pan como unas hostias. Y al ´pastel´ ciscado tras el 23J, me remito.

Pero lo más deprimente de esta historia es que somos los ciudadanos los que con nuestros impuestos, inducidamente financiamos que el relato que constituye la opinión publicada, sea la que finalmente prevalezca.