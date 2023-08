Estrategia secesionista: circunscripción electoral (jaula de grillos con salteadores de caminos), educación y lógica

Desde el inicio de los tiempos los independentistas han tenido una estrategia para desmembrar España: la Ley Electoral, el fin del bipartidismo, con la vuelta a la jaula de grillos y el control de la educación.

Conseguida esta última, adoctrinan a sus estudiantes en el odio a España, en una falsa historia común y en una falsa historia propia (Norberto Bobbio:

“Si un País quiere mantenerse unido, debe enseñar la misma Historia a todos sus alumnos y en cualquier rincón de la Nación, aunque sea falsa”).

El resultado de esa estrategia comercial es que aumentan sus clientes y, como diría Joaquín Leguina Herrán, hay que atender a los clientes para que siga creciendo el mercado.

La segunda palanca es la Ley Electoral, conseguida por los secesionistas Xavier Arzalluz Antia y Jordi Pujol i Soley para que la circunscripción electoral fuese la provincia y bastase con presentarse en una y ganar uno de los escaños en disputa para sentarse en la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados y de la soberanía nacional.

Y el tercer instrumento, consecuencia de la segunda palanca, es el fin del bipartidismo y la conversión del Congreso en una jaula de grillos para retroceder a la I República y refundar los cantones.

Los incautos de la Transición creímos que con la creación de los parlamentos autonómicos los partidos nacionalistas (antes se hacían llamar así) y las pequeñas formaciones locales o provinciales tendrían su terreno de juego para llevar a cabo sus políticas cercanas, y los partidos nacionales (PP y PSOE, constitucionalistas) se alternarían en el Gobierno del Estado, con o sin mayoría absoluta (176 escaños), con el acuerdo tácito de que gobernaría la lista más votada.

Pero solo fue así en el principio y no lo es ahora. Los independentistas, sobrerrepresentados en el Congreso porque la ley electoral no les obliga a presentarse en las 52 circunscripciones y sacar un mínimo nacional para acceder a la Cámara baja, han conseguido que sus votos sean fundamentales para gobernar España cuando uno de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, no obtiene la mayoría absoluta.

Y es lo que ocurre ahora, agravado por un PSOE en el que, frente a la corriente (alma) de Indalecio Prieto Tuero, Juan Negrín López y Fernando de los Ríos Urriti, se ha impuesto la de Francisco Largo Caballero, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero (propulsor con Pasqual Maragall Mira del pacto del Tinell, consistente en establecer un “cordón sanitario” contra el PP en el gobierno de Cataluña y extrapolable al resto de España) y llevando del ronzal a Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Sin un PSOE sosteniendo con el PP la Constitución y por ello el Estado y la nación, la consecuencia es lo que tenemos: un PSOE partidario de la Unión de Repúblicas Ibéricas y aliado con independentistas, comunistas y filo terroristas (gobierno Frankestein, que bautizó Alfredo Pérez Rubalcaba) para mantenerse en el poder y ceder todo lo que no es cedible hasta que España desaparezca.

O como ha escrito Jon Juaristi Linacero en ABC: “El hecho de que la izquierda sanchista jalee a los secesionismos no es incompatible, sino todo lo contrario, con su creciente simpatía por el islam malekita, toda vez que ambos contribuyen a minar los fundamentos tradicionales de la nación española y acelerar, en consecuencia, su transformación en una identidad puramente opcional”.

Constatando que vamos por ese camino, ¿podemos confiar en el Tribunal Constitucional?

JORGE DEL CORRAL Y DÍEZ DEL CORRAL