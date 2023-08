Del ’23 J’ al ’25 D’, pasando por un ‘dos de mayo’

Este martes celebramos, los que lo celebramos, la llamada “Virgen de agosto”, muy conocida en España no por su significado religioso, sino por ser uno de los ´puentes´ más tradicionales del calendario laboral.

En este orden de cosas, sorprende que el sátrapa no hubiese convocado las pasadas elecciones del ´23 J´, el ´15 A´; a lo mejor hubiese sacado, ´correos mediante´, un millón de votos más. Pero si no lo hizo, no crean que fue por no ´pasarse´, sino porque no se le ocurrió. Si al final vamos a una repetición electoral en diciembre, que no les sorprenda si esos comicios pasan a la Historia como el ´25 D´; o, tal vez, en la causa que originó un nuevo ´2 de Mayo´; claro, en el improbable caso que en España aún quedaran ´huevos y ovarios´.

Por otro lado, es el culto a la Virgen María, lo que diferencia a católicos de protestantes; hasta ahora. Y digo hasta ahora, porque tan solo es cuestión de tiempo que al ´porteño de Flores´ se le ocurra cambiar esa festividad de la ´Virgen de agosto´, por el día de ´La Madre Tierra 2.0´, versión 2030. A poco que rasque, encontrará en la Historia de las religiones, el argumentario preciso para acometer tal ´proeza´. Lo dicho, porque al igual que las arañas, tan solo necesita tiempo.