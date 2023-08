Hermano…, amigo

Hemos frivolizado tanto en el uso de la palabra ´amigo´ que al final hemos tenido que recurrir a la palabra ´hermano´, para designar a los amigos de verdad.

Lo curioso del caso es que un amigo no puede ser al mismo tiempo amigo y enemigo, mientras que un hermano de sangre sí que puede ser enemigo sin por ello dejar de ser hermano.

Los amigos se eligen, mientras que los hermanos te tocan en suerte; buena, mala, o peor.

Así pues reivindico el título de hermano para los amigos de verdad, sean hermanos de sangre o no; y al hacerlo no estoy diciendo nada nuevo que no dijese, hace casi dos mil años, un humilde carpintero de Nazaret, llamado Jesús.