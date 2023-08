Sobre la paz de los muertos

A veces es mejor perderlo todo y recuperar la paz. Nadie se ha muerto por empezar de cero´.

Así reza la frase que está causando furor entre los ´frikis copy&paste´ de las redes sociales.

He intentado, en vano, averiguar quién fue su autor, y no porque la frase me parezca especialmente brillante, sino simplemente por citarlo hoy en mi escrito. Nobleza obliga.

La ´boutade´ pregona que ´a veces es mejor perderlo todo y recuperar la paz. Nadie se ha muerto por empezar de cero´, sin que su autor y ´palmeros´ se hayan parado a pensar a pensar que no hay mayor paz que la de los muertos. Y ello amén de que es falso que nadie haya muerto por perderlo todo, y tener que comenzar de cero; por lo menos, en la España ´sanchista´.

Me estoy refiriendo concretamente a la mayoría de las 4.097 personas que se suicidaron en España durante 2022, bajo el sultanato de ´el bello otero´; o del bellotero, si les gusta más.

O acaso alguien cree que esos suicidas, lo hicieron porque les había tocado la lotería; o porque el amor de sus sueños les habían dado el ´sí quiero´. Pues no.

Y sí. Por perderlo todo y tener que empezar de cero, el año pasado, ha habido en España, más de 4.000 personas que han muerto.

La duda que tengo es si los suicidas alcanzan la paz, por el simple hecho de estar muertos.

A este respecto, sobre la paz, o no, de los suicidas, quiero traer a colación el estudio llevado a cabo por el doctor Raymond A. Moody Jr, tras entrevistar a 150 personas que habían estado clínicamente muertas. En sus conclusiones, Moody, por concordancia, redujo a 9 las experiencias comunes en la mayoría de personas que habían tenido una ECM (Experiencia Cercana a la Muerte):

1) Sonidos audibles tales como un zumbido neutro.

2) Una sensación de paz y ausencia de dolor.

3) Desfile panorámico de la vida del sujeto, como el tráiler de una película.

4) Tener una experiencia extra corporal (sensación de salir fuera del cuerpo).

5) Sensación de viajar por un túnel.

6) Sentimiento de ascensión al cielo

7) Ver gente, a menudo parientes ya fallecidos.

8) Encontrarse con un ser luminoso.

9) Sensación de aversión con la idea de volver a la vida.

Sin embargo, en el caso de los suicidas, las experiencias fueron no tan idílicas:

1) Audición de un ruido desagradable, y entrada en una región oscura.

2) Sensación de chocar contra una barrera.

3) Deseo angustioso de retroceder y de regresar a la vida.

Por su parte, el doctor Kenneht Ring interrogó a numerosos suicidas fallidos. De entre ellos, ninguno mencionó el fenómeno del túnel, ni vio una luz brillante y apaciguadora, ni encontró presencia de seres queridos desaparecidos, ni penetró en un mundo trascendente de gran belleza.