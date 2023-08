A quien corresponda

Revolviendo en el baúl de los recuerdos, he tropezado con el recorte de un artículo que publiqué allá por 1994, en los estertores de ´la década prodigiosa de Mister X´, bajo los acordes del ´maestro golosinas´ y perfume a cal viva, cuando la única prensa escrita era en papel y servía para envolver el bocadillo del almuerzo. Pues eso, he tenido la mala idea de volver a leerlo, y me he sentido mal, al comprobar que desde entonces han pasado casi 30 años, y seguimos igual. Bueno, no exactamente igual. ¿Peor? No. Lo siguiente.

Este es el texto del artículo en cuestión:

«Rodearse de mediocres es la mejor manera de asegurarse la caída. Qué difícil es el que puedan coincidir en una misma persona los valores de inteligencia teórica, en comunión con la inteligencia de gestión.

Toda teoría aplicada sin sentido común, está condenada de antemano al fracaso más estrepitoso. Del perfecto asesor al efectivo gestor suele haber un abismo. No gobierna mejor quien más sabe, sino quien más presiente. La intuición y el presentimiento, facultades del hemisferio oculto del cerebro, difícilmente se equivocan, lo único que ocurre es que ambas suelen estar excesivamente domesticadas por una razón que nunca fue nuestra, sino que nos la han ido metiendo con gotero desde nuestra más tierna infancia, y ya ven ustedes cómo nos va.

Suele ser más efectivo en la gestión el malo inteligente que el bueno tonto. Las reacciones del primero son previsibles, las del segundo no obedecen a ninguna lógica. El malo inteligente, en su grado máximo, acaba comulgando con la ética y no por instinto, sino por su conocimiento de las leyes que mueven el Universo. La pena es que éstos no abundan, en contra de los tontos malos que van de listos y que constituyen epidemia.

La vanidad, añadida al tonto malo que va de listo, produce un daño proporcional al cargo ejercido.

La seriedad, añadida al tonto bueno, es lo que lo hace creíble, y ahí está el auténtico peligro.»