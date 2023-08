«Los niños no vienen a este mundo para cumplir nuestros sueños; somos nosotros los que debemos de ayudarles a que ellos cumplan los suyos.”

En 2013, la editorial EDAF publicó el libro «ME HA DICHO MAMÁ QUE NO ME QUIERES», de la escritora valenciana Carmen Serrano González.

En él se denunciaba el sufrimiento y desconcierto que en muchos casos padecen los niños, hijos de matrimonios rotos, al convertirse sus cuerpecitos en el campo de batalla de una guerra civil sucia (no hay guerra civil limpia) que nunca fue suya; una guerra en la que nunca habrá vencidos ni vencedores, pero que dejará víctimas inocentes por el camino, como en todas las guerras.

El concienciar a la sociedad y especialmente a las parejas (separadas o no) de la gran responsabilidad que conlleva el ser padres, es el reto que se marcó Carmen Serrano con aquella obra: “Con que tan solo mi libro haya servido para evitar el sufrimiento de un niño, el esfuerzo habrá valido la pena”.

«ME HA DICHO MAMÁ QUE NO ME QUIERES», es un libro que no pasa desapercibido, ni que deja indiferente a nadie, y ello tal vez sea debido a que no es habitual que una mujer publique un libro defendiendo los derechos naturales de los padres (hombres), frente a unas leyes injustas y discriminatorias (por muy ´políticamente correctas´ que sean éstas), que los denigran convirtiéndolos en ciudadanos de segunda.

Un premonitorio libro sobre lo que aún estaba por llegar. Un despropósito y que alcanzaría su órdago y viral imposición vía BOE, con la llegada de Sanchinflas y su ´feminazi´ corte del faraón.

Gracias, una vez más, Carmen.