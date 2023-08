Panorama económico-financiero preocupante

A cualquier mortal le viene a la cabeza la débil situación de la economía española en un contexto europeo y mundial de alza de tipos de interés, elevada inflación y deuda publica y privada a niveles elefantiásicos.

En este momento delicado se añade un paro elevado, un déficit de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) que es imposible de reducir, un numero de funcionarios que corresponde a un país con mas de seis veces nuestra población, unos impuestos que por un lado sangran a las clases medias contribuyentes y un nulo interés en dedicar partidas presupuestarias a la inversión.

Los que dirigen tanto el Gobierno de España como las Autonomías prefieren dedicar los impuestos a pagar los sueldos de los funcionarios a repartir sin ningún control las partidas presupuestarias a miles de chiringuitos, fundaciones y organismos con objetivos absurdos y sin que haya beneficio alguno para el conjunto del país.

El desmadre presupuestario lo inició y culminó uno de nuestros mejores presidentes, Felipe González, al que tanto izquierdas como derechas consideran un modelo a seguir…

Desde este Felipe que, copiando el modelo estadounidense del “welfare” o estado de bienestar que consiste en mejorar las prestaciones del estado hacia los ciudadanos sin que – solo en apariencia – estos paguen nada por esos servicios.

Al “genial” economista y americano, inventor del “welfare” los noruegos le premiaron con un Nobel… en otros tiempos de pensamiento reflexivo al “renombrado economista” le habrían metido en la cárcel sin juicio alguno… Ya se sabe que lo que viene de América es güeno… ni una sola verdad, ni una sola cosa buena, solo mentiras.

Si la idea del estado del bienestar es genial, el problema es que su factura hay que pagarla y, si se mejora todavía más la idea, entonces la emisión de deuda publica completa la excelente propuesta.

En efecto, Felipe González en sus doce años de “estado del bienestar” comenzó un largo camino de ruina económica que HOY alcanza su paroxismo y donde todos los indicadores económico-financieros se encuentran en colores rojos muy rojos.

Las letras del Tesoro

Solo el mencionar la palabreja Tesoro me entran unas carcajadas que me impiden la escritura.

Sin embargo, como este escrito no es una clase ni de humor, ni de filosofía, pasemos a contar que las mal llamadas “Letras del Tesoro” por obra y gracia de la subida de tipos de interés y por la dejadez de bancos y cajas en subir esos tipos, el Tesoro, es decir la Hacienda española o el estado español encuentran la satisfacción completa.

El público inversor – las familias – se topan con un inesperado interés del orden del 3% en pagarés a 3, 6, 9 y 12 meses, que, por supuesto son excelentes rentabilidades y cuyo plazo es corto y por tanto, recomendable.

Si escribo “recomendable” es exactamente eso, lo “recomiendo” como inversión a nuestra liquidez y, siempre y cuando, su plazo NO supere los doce meses.

En este contexto actual de infinitas incertidumbres, el resguardar los ahorros en estas Letras a máximo 12 meses es una excelente idea, aunque la inflación supere esa cifra.

Si nos referimos a estas letras del Tesoro Público, el saldo en poder de las familias desde el primero de enero de este 2023 aumenta hasta en 14.782 millones hasta finales de junio de este mismo año, según el Banco de España.

Y el contexto actual es de gran riesgo, mucho riesgo por la inestabilidad de las bolsas a las que TODO el mundo pronostica una fuerte caída – que desde hace año y medio NO llega – ya que los índices bursátiles NO se corresponden con la situación de la economía.

Y como los “pronosticadores” vaticinan, SIEMPRE a una subida de tipos de interés ha seguido un periodo de fuertes descensos. De la misma manera en épocas de elevada inflación, los mercados de valores suelen sufrir profundos descensos.

Los bancos centrales, sobre todo BCE y la FED yanqui han arrumbado las subidas con el parón veraniego, pero anuncian que las alzas continuarán a buen seguro en el próximo otoño…

Las alzas de los precios de las materias primas

Hasta ahora olvidaba de forma deliberada las alzas de las materias primas sobre todo las de los productos derivados del petróleo y en especial el gasóleo.

El gasoil es clave para los transportistas y si sube, es imposible que un solo producto no se vea afectado por su alza.

Y el gasóleo sube con mucha fuerza en las dos ultimas semanas en el mercado de Londres – es la referencia de dicho combustible – y su precio estimo que más pronto que tarde va a alcanzar los dos euros/litro, con lo cual entramos en una fase inflacionista para cualquier producto de consumo.

La mejor herramienta – y gratuita – para seguir la evolución presente y futura del precio del gasóleo es el siguiente enlace: , donde en el apartado, “Técnico”, en el momento de la consulta, el viernes 25 de agosto, marcaba “compra fuerte”, es decir, fuertemente alcista.

Y si la inflación sigue con su carrera alocada hacia arriba, resulta evidente que los tipos de interés volverán a subir… con lo cual se encarecerán hipotecas, créditos… en definitiva una ruina, ruina provocada.

Hace unos decenios, cuando gozábamos del “estado del bienestar” y como, en principio, la época juvenil es casi sinónimo de ingenuidad, pensaba que nuestros gobernantes eran torpes, ignorantes y estúpidos. Todo lo hacían mal, rematadamente mal.

Con las canas, las arrugas, en definitiva, la vejez, las ideas cambian, no mi Sagrado Ideario, sino mi apreciación sobre las personas, en concreto nuestros gobernantes y, ahora pienso que NO eran tontos ni lo son, aunque por sus actuaciones creamos que son idiotas… pues NO, NO son para nada idiotas, sino unos seguidores fieles y serviles de las instancias que, por encima de los que gobiernan, indican siempre las malas y equivocadas decisiones.

Pensándolo bien es IMPOSIBLE hacerlo tan mal.

Felipe González lo hizo rematadamente mal, después Rodríguez Zapatero batió el récord de Felipe y este Sánchez supera a los dos anteriores, rematando una faena que un niño – o niña – de siete años, NO lo haría peor.

Se trata de hundir las clases medias, pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos … en definitiva los únicos que NO suelen ser ni socialistas ni de izquierdas, los pocos que reflexionan y arruinándolos, quiebran a España que es el objetivo de los dirigentes del NOM y con ello su desmembración.

Porque NADIE, ni NADA justifican el enorme gasto publico creciente y de forma desmesurada año a año … sin que los extraordinarios y muy sensatos miembros del Partido Popular cuando suceden a los “manirrotos” socialistas consigan reducirlo y dejarlo en cero. Lo correcto, se deberían equilibrar los Presupuestos y NO lo hacen.

Repito, TODO es deliberado, NO son tan tontos ni ignorantes como creemos.

Las otras materias primas

Si el petróleo – alrededor de los 80 US § el barril WTI – y el gasóleo ya mencionado moviéndose al alza, a los inversores – ahorradores – les gusta comentar acerca tanto del oro como de la plata.

No solo en los dramáticos momentos actuales con el “euro digital” que puede entrar en vigor cuando menos lo esperemos – en principio en 2026 – y con efectos perversos para nuestras vidas y patrimonios, los metales “nobles” están en la mira de los que pretendemos que NO nos roben lo ganado con esfuerzo y honradez.

Se trata de estudiar tanto el oro como la plata.

La plata es un metal de joyería y de consumo industrial por lo que, en apariencia, deberia subir más que el oro, en el supuesto de que iniciara una carrera alcista.

Hipótesis sobre los “metales preciosos”, oro y plata

Hay que considerar que el acaparar oro o plata, carece de rentabilidad.

Hemos visto que las Letras del Tesoro hoy producen alrededor del 3%.

El oro el cero por ciento, de manera que se encuentra en desventaja en relación con cualquier activo como esas Letras o acciones u obligaciones de Bolsa que, en la inmensa mayoría de supuestos poseen una rentabilidad.

El oro y la plata son valores refugio que suelen ser demandados en épocas de inestabilidad e incertidumbre como los actuales.

Hace unos meses el oro comenzó una cierta carrera hacia arriba alcanzando y superando ligeramente los 2.000 US § la onza. Después y como consecuencia de las fuertes subidas de intereses, su precio se ha reducido hasta casi los 1.900 US §. El cierre del viernes pasado la cotización del oro marcaba 1.943 US §.

La plata se mueve en el entorno de los 24 US § también la onza.

El precio entre el oro y la plata se ha movido durante decenios en un valor de 70, relación que se rompió hace ya cierto tiempo en favor del oro, lo cual expresa una mayor avidez o favor hacia el metal dorado.

Para invertir en oro hay que considerar que su extracción minera en el caso mas favorable cuesta del orden de 1.650 dólares la onza y para muchas minas el coste es bastante superior y acercándose hacia la cotización actual del orden de los 1.900 US §.

De manera, que, cuando alguien se decide por una compra de oro, quizás los mas importante NO es cuanto vamos a ganar, sino asegurarnos de que NO vamos a perder.

EL costo de extracción minera de oro es, como indico antes – 1.650 US § – una garantía de que el precio NO va a bajar por debajo de esa cifra.

Mi opinión personal es que el oro, conforme se acerque la fecha de entrada en vigor de las “monedas digitales de bancos centrales” tendrá que ir subiendo.

Veo al oro como una inversión segura sobre este precio actual de más o menos 1.950 US § la onza sin que piense que va a “dispararse” por el momento.

Respecto de la plata, le puede ocurrir otro tanto de lo mismo. La diferencia es que para pequeños ahorradores la plata por su valor reducido es muy asequible.

Si alguien me preguntara qué prefiero, la respuesta a bocajarro seria que, esperaría unos seis meses para empezar a comprar oro y a partir de esa fecha iría entrando mensualmente para promediar.

Bolsas de valores

En la segunda parte del “Euro Digital y Tecnocracia” uno de los comentaristas pedía consejos de valores para invertir en estos momentos.

Las bolsas mundiales se mueven en precios desde mi prisma humilde, demasiado altos para considerar una inversión HOY.

Los precios son más altos que los previos del Covid que ya eran elevados y si se considera que la pandemia deberia haber rebajado y mucho los valores, considero muy arriesgado invertir ahora.

Las empresas se encuentran inmersas en una crisis que les obliga en muchos casos a despedir personal, a reducir gastos, vender menos y, por consiguiente, menores beneficios.

En el contexto de tipos de interés al alza y siendo el endeudamiento empresarial enorme, la tendencia es a reducir las ganancias, en definitiva, hacia una tendencia de bolsas a la baja.

La regla de oro de las bolsas desde siempre ha sido que a tipos de interés moviéndose al alza, los mercados se mueven a la baja.

Desde hace mas o menos 20 meses en que los intereses suben, las bolsas deberían haber bajado y NO lo han hecho, fallando dicha regla dorada.

En el contexto, además de deudas empresariales muy fuertes, inflación galopante y un contexto de posible guerra mundial, la elevada incertidumbre provocará que más pronto que tarde las bolsas bajen.

Deberían haberlo hecho y los “analistas” y “pronosticadores” complotistas y no complotistas hemos fallado.

Ahora los expertos buscan ideas y justificaciones por las que las bolsas siguen imperturbables sin que bajen.

La mejor explicación es la de Turquía que en un contexto de crisis, de muy elevados intereses – casi el triple que los españoles -, de inflación más que galopante, de deudas inconmensurables, pues las bolsas turcas suben contra pronóstico…

Lo que puede suceder es que, en un contexto inflacionario, las empresas aumenten su producción y puedan aumentar sus beneficios y por tanto que las subidas bursátiles se produzcan…

Sin embargo, NO creo que sea el caso de Europa con unas ventas contenidas, poco dinero de empresas y familias, mayores costes por créditos… en definitiva, todo a favor para que se den el tortazo.

Por tanto, al que quiera invertir en bolsa, mi recomendación – como para el oro – esperar unos meses hasta que se produzcan las caídas, que vendrán, seguro.

Sobre qué invertir y en qué bolsas, siempre recomiendo las bolsas de Estados Unidos y Canadá.

Las bolsas europeas siguen siempre a las americanas porque la tendencia es la que marcan las de allende los mares.

Respecto a la bolsa española, desde el franquismo – incluido – los valores han falseado sus balances y cuentas de resultados, de manera que es imposible conocer su verdadera situación y, por tanto, su VALOR.

De los valores del IBEX creo que solo Inditex es la única empresa que, al NO tener deuda, su balance debe de ser real y verdadero.

Lo cual no quiere decir que lo recomiende, pero siendo sus “números” auténticos por lo menos, conoceremos en cada momento su situación financiera.

Control de cambios

Sobre el “euro digital y Tecnocracia” espero que pronto se resuelva la incógnita sobre su implantación.

Solo indicar algo que es muy grave y que pienso van a imponer el “control de cambios” simultáneamente al inicio de ese diabólico y perverso “euro digital”.

Dicho control supone que nos encerrarán en una prisión sin que podamos sacar nuestros dineros-ahorros.

Moraleja, entiendo que es primordial el abrir una cuenta en un país que NO vaya a establecer su “divisa o moneda digital” de forma que una parte importante de nuestro ahorro lo podamos preservar y NO se quede atrapado en la cárcel del “euro digital”.

Los comentarios son para aportar ideas y creo que los comentaristas nos van a dar buenas soluciones.

Argentina y Javier Milei

Hace unas semanas y como consecuencia de las “primarias” argentinas el candidato “libertario” y, al parecer anarquista de extrema derecha, o sea algo así como un hibrido de Abascal y de Susana Diaz, ha surgido en las páginas de los diarios españoles como un gran innovador en materia monetaria, revolucionando al “personal” experto en la materia.

Vaya por delante que ciertamente da que hablar y como este servidor se mueve entre la extrema derecha de Susana Diaz y la extrema izquierda de Abascal, pues le he seguido la pista y, como mis opiniones son siempre “conspiranoicas” y repito hasta la saciedad lo de la salida del euro, de la UE, de la OTAN y de cualquier estructura que coarte nuestra independencia, pues en ese sentido alguna de las propuestas de Milei NO son tan descabelladas.

También y como siempre – por desgracia – si alguien sigue vivo y no figura entre la nómina de los “suicidados” quiere decir, que es parte de la “pomada”, léase, del “sistema”, del NOM o como les dé la gana de calificarlo.

En el extremo opuesto se encuentra el candidato asesinado en Ecuador Villavicencio y que, el pobrecillo, con toda evidencia, era HONESTO, buena persona y opuesto a todos estos miserables canallas que mandan en España y en el mundo.

Miley y sus propuestas

La gran idea de Milei o Miley es suprimir el Banco Central de Argentina y al hacerlo evitar la “impresión de dinero”, dejando a los ciudadanos la posibilidad de elegir las divisas para cobrar sus salarios, efectuar pagos y depositar sus ahorros. Milei prioriza el dólar… se le ve el plumero.

La idea de suprimir el Banco Central es una muy mala idea.

Otra cosa y MUY DIFERENTE es la prohibición de impresión de dinero por el Banco Central que, pudiera ser una propuesta a considerar.

La supresión del Banco Central supone que niega la independencia monetaria del país – en su caso de la Argentina -, y con ello la posibilidad de llevar a cabo una política monetaria independiente y adaptada la situación de la nación en cada momento de la historia… es decir poder fijar los tipos de interés, el tipo de cambio si es posible, en definitiva, una política que NO dependa de lo que hagan o decidan los Estados Unidos o la Europa del euro…

Es no solo posible sino seguro que estas subidas de intereses en la zona euro, NO benefician en absoluto a las empresas y familias españolas.

Una salida del euro – y soy más fanático que Milei – nos permitiría fijar nuestra tasa y adaptarla a nuestras necesidades.

Milei, indico, que prioriza el dólar americano por razones electorales ya que la clase pudiente argentina tiene una avidez exagerada por la divisa USA. Casi siempre un programa NO pretende la salud económica de un pueblo sino los votos…

Si implantas el dólar USA como moneda nacional dependerás siempre de la política monetaria y financiera de ese país perverso que, pocas veces coincidirá con las necesidades autóctonas. Por tanto, muy mala idea, a pesar de los halagos incomprensibles de “sagaces” expertos peperos y voxeros.

La prohibición de imprimir dinero

Esta idea de Milei no es suya; a través de la historia monetaria son muchos los economistas – siempre no judíos – que la han propuesto.

En Argentina al tener unos Gobiernos carentes de credibilidad la posibilidad de financiarse por medio de deuda externa suele ser complicada y es una solución muy cara.

Por consiguiente, en estas circunstancias la solución casi única es la “impresión de dinero” que es, precisamente, HOY, la especialidad del Banco Central Argentino.

La imposibilidad de emitir dinero a través del Banco Central reduce la inflación de forma drástica quedando limitada a la sola “inflación importada”, es decir la que viene del aumento de precios de los necesarios productos de importación.

En un país con una inflación actual superando el 100% si se elimina el dinero creado de la nada por el B. C. de Argentina, resulta evidente que la inflación se reduciría mucho dejando casi en cero.

Y escribo, cero, porque la Argentina dispone de recursos naturales abundantes y petróleo de manera que el aumento de precios posiblemente quedaría muy cerca de cero.

Respecto de la “creación monetaria”, Milei deja a los agentes económicos la creación del dinero, en definitiva, a los bancos nacionales.

Otra idea de Milei es dejar la libre elección de divisa – o divisas – sin obligación de utilizar la moneda nacional en el caso de que existiera una propia.

Si en España volviéramos a la “peseta” que lejos de ser una antigualla monetaria, la propuesta de Milei consiste en dejar a la libre elección de las personas una o varias monedas para el comercio, pagos, transferencias o ahorros.

Desde mi prisma, entiendo que una “moneda nacional” es la clave para el progreso nacional y el seguro de la independencia como país.

El que otras divisas coexistan solo se debe realizar desde el “interior” del sistema financiero-bancario de manera que los bancos acepten – como siempre lo han hecho – depósitos en divisas diferentes de esa “peseta” o moneda nacional.

Legalizar pagos entre personas y empresas en divisas diferentes a la “peseta” pudiera originar un sobrecosto innecesario en las transacciones y, posiblemente, un caos.

Imagínense por un momento que entre empresas distribuidoras de alimentos y grandes superficies o supermercados se exigiera el pago en dólares… la contabilidad seria doblar los apuntes y requeriría un sobrecoste.

Algunos analistas franceses estiman como muy “ingeniosa” la propuesta Milei dando por hecho que la posibilidad de disponer de varias monedas… mantendría a Francia en el euro…

Estos “expertos” no han entendido que la parte interesante de la propuesta es la “independencia monetaria” vía la creación de una moneda diferente al “euro”.

La creación monetaria o de “dinero” se produce por la concesión exclusiva del “crédito” a través del sistema bancario. No hace falta nada más.

Nuestra propuesta, alejada de todo globalismo, va en la dirección de una independencia monetaria y solo quedándonos con la idea del “salsero” Milei de la prohibición de la “creación monetaria” y contrariamente al salsero, SI, pretendemos un Banco Central que dirija la política monetaria.

SI, rotundamente al SPAINXIT

Salida del euro

Salida de la U. Europea

Y No tengan miedo, que con la “peseta” siempre iremos muy lejos y la prosperidad estará garantizada.

Gracias por la lectura.

Iñigo Caballero

DIOS, PATRIA y REY LEGÍTIMO