¡Preparados, apunten, disparen, fueegoo…!

Hay quién se aprovecha del beso, Yolanda Díaz dice, que las jugadoras tienen que cobrar cómo los jugadores (Messi o Ronaldo), que la Asamblea de la RFEF no cumple con el 40-60 % de mujeres y sueltan a la calle violadores y agresores que ya empiezan a reincidir.

Antes de hablar o escribir sobre temas delicados, contenciosos sensibles o juzgar creando opinión, es de vital importancia estar previamente bien informado, por responsabilidad pública, credibilidad y justicia, sobre todo, es imprescindible contrastar los hechos y hacer ejercicio de persona de buena fe y voluntad edificante.

– El caso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso es un claro exponente que la casi totalidad de los medios televisivos lo tratan con profundo morbo, con ansias de crearlo y sin la más mínima actitud de informar y descubrir la verdad, ya que es fácil crucificar a alguien cuándo se tiene un despliegue técnico, un micro y una cámara delante con carácter nacional, unos instintos de indelicadeza y destrucción, y/o cumplir con las órdenes del patrón. Es igual a cuándo estás en un batallón de ejecución, mosquetón cargado y recibes la voz de mando: ‘¡Preparados, apunten, disparen, fueego ..! ‘. Hay que tener agallas, tragaderas y poco honor para disparar a discreción por el sueldo, disciplina al jefe o temor al mando porque decida sacarte de la fila. Mejor no pertenecer a ese pelotón de ejecuciones. La conciencia, la libertad y las razones no permiten juzgar a nadie con aseveración, fijación e intereses espurios personales y de otros que también debían ser juzgado por la totalidad de los españoles. O mejor, por la justicia.

Está claro que el Directivo de la RFEF cuenta con muchos detractores, demasiados enemigos y gran animadversión dentro y fuera de la Federación, hasta el punto que la mayoría que le defienden en sus actitudes lo justifican así: ‘mira que no es santo de mi devoción’, otros explican: ‘a pesar de haber sido amigo de Sánchez’, mientras muchos se sitúan en este asunto igualmente a su favor diciendo: ‘que debía haber sido juzgado por hechos anteriores’. Estos son los supuestos defensores de Luis Rubiales, imagínese que dicen, y hacen, los que se sitúan con odio, rencor y envidia. No examinan lo esencial, porque no son objetivos, ni conscientes, ya que no se trata de recorrer su historial de vida cuando se refiere a los hechos en la final del Campeonato del Mundo de fútbol femenino. Otros acontecimientos ya tuvieron que ser planteados y descubiertos, y hasta la fecha nada se le puede legalmente achacar.

Se trata de un linchamiento, un apedreo en la plaza del pueblo, una cacería a un hombre por besar a una mujer, hasta lo que se conoce, con su consentimiento, consensuado y al alimón. Un gesto de complicidad envenenado e inoportuno y, quizá poco elegante. Pero, si escaso de delicadeza fue lo de Rubiales, le invito a analizar con calma, sin fanatismo ni factor doctrinal, a aquellos que se aprovechan ‘del beso’ para ganar adectos, seguidores y votos de confianza. Por ejemplo el íntervencionismo del Gobierno (en funciones), Pedro Sánchez y toda su comparsa, destacando Yolanda Díaz, de sumar pleitos y poca ayuda a la mujer. Ninguna.

Estos días hemos visto y escuchado absolutamente de todo, desde donde nació, donde se crió y hasta que el besucón Luis jugó en el Levante y en las distancias cortas es una bella persona incapaz de agredir a una mujer. Su madre recurre a la fe, se encierra en la iglesia de Motril (Granada) en huelga de hambre y le pide a Dios que Jenni Hermoso, de las tres versiones que ha dado, se quede con la primera, que no le ocurra nada malo a su hijo y que todo se aclare. Y con estos ruegos me quedo yo, pidiendo y solicitando a los compañeros periodistas (después de casi 50 años de comunicador y monitor de locución radio-tv), profundidad, certeza, pundonor y fidelidad a la profesión del ‘cuarto poder’, que la Ley actúe y a los jueces no les tiemble el pulso para, con pulcritud de cirujano, la verdad y la justicia reluzca e impere siempre. Verdad y Justicia. (perdón por insistir).

Anián Berto

Periodista – escritor