El beso a la futbolista y el feminismo impostado

Según cuentan los periodistas deportivos, hay miles de irregularidades cometidas por el hasta hace unos pocos días presidente de la federación española del fútbol, señor Rubiales, que justifican sobradamente que hubiera sido cesado hace mucho tiempo. Sin embargo, ni los organismos internacionales que controlan las competiciones futbolísticas, ni mucho menos la secretaría de estado para el deporte español (controlada al cien por cien por el gobierno) han movido un dedo para, al menos, haber sancionado esas irregularidades. Sólo han actuado esos organismos cuando la mafia española que controla el feminismo hipócrita e impostado, controlada y dirigida por lo que antes era Podemos y hoy es Sumar, ha puesto en marcha una campaña publicitaria a nivel mundial contra el señor Rubiales por el terrible delito de haber dado un beso en la boca a una de las futbolistas que han conquistado el campeonato mundial del fútbol femenino.

Un beso dado en un contexto de loca euforia, como es la entrega de las correspondientes medallas y de la propia copa. Un contexto en el que la reina consorte de España saltaba, abrazaba y besaba a todas las futbolistas de la selección española, y lo mismo hacía el señor Rubiales. En aquel emotivo acto, en el que todas las autoridades daban la impresión de haber perdido la razón, sólo hubo una persona que fue capaz de mantener la calma, envuelta en la bandera española: la hija menor de los reyes. Contemplando las fotos de aquel acto, la impresión que yo saqué es que esa adolescente parecía preguntarse a sí misma: ¿Pero cómo es posible que estos adultos puedan comportarse de forma tan zafia e irresponsable?

No voy a tratar de explicar los mecanismos psicológicos incontrolables que explican esos comportamientos irracionales. Lo único que me limitaré a afirmar es que yo mismo los he sufrido en situaciones futbolísticas mucho menos emotivas que las de la entrega de trofeos a las ganadoras del campeonato mundial del fútbol. Como todos los hombres de mi edad que nos hemos criado en pueblos, soy bastante futbolero. Por eso, cuando el Real Zaragoza estaba en la primera división del fútbol español ganando importantes trofeos, me hice socio y acudía al estadio de la Romareda en compañía de mi hijo. El destino hizo que, junto a los asientos que nos asignaron, coincidiéramos con dos colegas, serios y reputados profesores universitarios. Nunca hubiera podido imaginar que esas dos personas llegaran al paroxismo de perder el pudor y la razón ante acciones discutibles de los equipos contrarios, o ante sanciones arbitrales contra el equipo zaragocista. Los tacos y disparates que salían de la boca de esos dos amigos y colegas todavía me taladran mis tímpanos a pesar del tiempo transcurrido. Como entendí que ese ambiente festivo era muy perjudicial para la educación social de mi hijo, me di de baja como socio.

Viendo una y otra vez las fotos del momento en que el señor Rubiales propinó el terrible beso en la boca de la jugadora española, llegué a la conclusión de que en dicho beso no hubo ninguna actitud libidinosa ni nada que se le parezca. Primero, la chica abrazó al pervertido presidente de la federación española del fútbol y lo subió en volandas. Luego se produjo la escena del púdico beso, teniendo el pervertido y machista Rubiales cogida entre sus manos la cara de la futbolista, en tanto que ella lo abrazaba por la cintura. Eso fue todo lo que pasó. Es más que evidente que si la mafia que controla el hipócrita e impostado feminismo gubernativo español no hubiera puesto en funcionamiento todo su potencial destructivo, nadie habría condenado dicha acción porque, como ya he dicho varias veces, en ese tipo de situaciones extremas se pierde el pudor y la conciencia del ridículo. Un ejemplo de que el supuesto pecado no existió es que cuando esa mafia comenzó a bramar, la propia afectada confesó públicamente que no había razón alguna para tratar de buscarle tres pies al gato y que, por tanto, la polémica debía de acabar.

Pero, como suele ser habitual en el modo de comportarse este tipo de mafias mediáticas, siguieron erre que erre, obligando a la futbolista a desdecirse y a tener que confesar públicamente que no fue un beso consentido por ella. Y, por si fuera poco, el señor Rubiales la cagó declarando a los medios de comunicación que sí hubo consentimiento, ya que él le preguntó si le permitía que le diera un beso en la boca y ella le respondió: ¡Vale! No creo que haya que ser muy inteligente para darse cuenta de que el “machista Rubiales” mintió descaradamente, pues en los escasos segundos que transcurrieron y en el contexto emocional en que se produjo la acción era radicalmente imposible, aparte de que no tenía ningún sentido, que se produjera ese diálogo. Una vez que la mafia del feminismo hipócrita logró que los medios de comunicación entraran en esa estéril polémica de si hubo, o no, consentimiento de la futbolista, todos los palos del sombrajo se vinieron abajo y la bola comenzó a rodar.

Como es lógico, la bola se hizo más grande y acabó introduciendo en ese infernal giro de la bola a la chica afectada. Que ello es así lo demuestra el hecho de que la futbolista, por boca de un extraño sindicato (yo, al menos, no sabía que existía), entrara en ese maléfico juego integrado por la contradicción moralista entre machismo y feminismo, pidiendo la cabeza del terrible y perverso macho alfa que la mancilló delante de todo el mundo mediático. Como es bien sabido, el ministro español del deporte, aconsejado y dirigido por el presidente del gobierno, forzó al perverso machista para que dimitiera, con lo cual el gobierno conseguía quedar bien a nivel internacional sin mojarse. Lo que pasa es que el señor Rubiales, a pesar de ser de la misma cuerda política e ideológica del presidente del gobierno, se negó a dimitir, con lo cual el hábil plan gubernamental se quedó en agua de borrajas. Pero hete aquí que entonces hizo su aparición pública la FIFA, que se atrevió a poner de patitas en la calle al libidinoso Rubiales, evitando así que el gobierno español tuviera que cesar a uno de los suyos. A partir de ese momento, todas y todos los que habían apoyado al presidente del fútbol español emitieron comunicados públicos apoyando el cese.

Personalmente, me importa un bledo cual pueda ser el futuro del señor Rubiales. Lo único que me importa es el futuro de esa joven futbolista que sin comerlo ni beberlo se ha metido en un lío morrocotudo, debido a haberse dejado envolver por la devastadora tela de araña promovida por la mafia del feminismo hipócrita. En estos días, todo son homenajes públicos en favor de la joven, basándose en que ha sido víctima del machismo más perverso que existe, concretado en una agresión sexual no consentida. Un machismo, además, agravado por el hecho de que quien causó la agresión sexual era el jefe supremo de la futbolista. No soy ningún experto jurista y, por tanto, no sé el recorrido penal que pueda tener este asunto, aunque me temo que no tendrá recorrido alguno. Sin embargo, estoy completamente seguro de que dentro de unos pocos meses, quienes ahora la homenajean se olvidarán absolutamente de ella, dejándola desamparada ante una sociedad tan cainita como es la humanoide. Y lo que es peor todavía, no pasará a la historia por haber ganado el campeonato mundial del fútbol femenino, sino por haber sido la víctima del peligroso y malvado machismo heteropatriarcal futbolístico, cuyo presidente se atrevió a propinarle un beso en la boca ante las televisiones de todo el mundo, quedando en el aire la malévola duda de si el beso fue, o no, consentido por la joven.

Otro aspecto de la cuestión que me tiene muy preocupado es entender cómo este movimiento feminista histérico y emocional ha podido arrastrar a la práctica totalidad de las políticas del mundo occidental hacia el delirio y la irracionalidad que supone la interiorización intelectual de la maldad intrínseca que conlleva el simple hecho de ser hombre, lo cual ha dado lugar a una homofobia descontrolada, a los escraches y al boicot en los medios de comunicación contra los intelectuales que se atreven a cuestionar las políticas identitarias de género, o a las polémicas delirantes sobre la apropiación cultural. Esta preocupación concentra mis lecturas actuales, lo cual me impide ofrecer aquí y ahora una explicación razonable de dicho fenómeno sociológico.