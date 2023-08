Los nombramientos a dedo, botín de las partidas políticas

no esperaba, en su ingenuidad, y a pesar de la edad, que el nuevo Gobierno de Aragón iba a ser, efectivamente, nuevo, pero me he equivocado, una vez más.

Los peperos, aliados con Vox, para disimular ese concubinato, que no matrimonio, han ofrecido canonjías, y hasta obispados, a otros partidos testimoniales, para hacer así un total revolutum…

Teruel Existe, que en realidad debería llamarse Guitarte Existe, y su señora que también existe, y acaba de enchufarse en la Diputación Provincial como jefa de gabinete de la vicepresidenta primera, de su propia partida (es arquitecta de profesión, pero dicen que el estudio lo va a llevar su hijo, que acaba de terminar la carrera) ha conseguido algunos chollos, y el PAR, partido aragonés regionalista, o como se llame ahora, siempre agonizante, pero que no acaba de morir, con solo un diputado, ha sido agraciado con cinco direcciones generales, aunque leo recientemente que son ocho los altos cargos –más bien altas cargas-, que ostentarán.

Pero tranquilos, que hay para todos… Aragoneses, que es una escisión del PAR –éramos pocos y parió la abuela-, veo hoy en la prensa que van a disfrutar de una docena de cargos de libre designación.

Total, qué más da, si pagan los contribuyentes.

Uno pensaba, en su ingenuidad pueblerina, que iban a reducirse los altos cargos, y la pesada losa que todos ellos suponen para los contribuyentes, pero, por lo visto, el PP no está por la labor.

A tetar, a tetar de la vaca pública, que son dos días…, y al paso que vamos, la leche se va a acabar pronto, o derramar a patadas por los ciudadanos cabreados y exprimidos.

Habrá que ir pensando en quien será el nuevo Justicia de Aragón, preferiblemente con muchos amigos, ya que podrá colocar a dieciséis de ellos como asesores, a dedo, con sueldos bastante elevados.

Y quién será el Presidente del inútil Consejo Económico y Social, de la Cámara de Cuentas de Aragón, que es una de las pocas Instituciones realmente eficaces, los chóferes de los consejeros y altos cargos –más bien altas cargas-, que también se nombran a dedo, etc.

Por supuesto, hay que renovar toda la flota de vehículos oficiales, que no vamos a poner el culo donde lo han apuesto los “socialistos” y adheridos: Chunta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida y hasta el PAR, que éstos siempre se apuntan a chupar del bote, mande quien mande.

Total, qué más da si este derroche lo van a pagar los sufridos contribuyentes, como él que suscribe, y usted mismo.

¿Comprenden ahora porque hablo del nuevo y viejo Gobierno de Aragón…?

Son los mismos perros, pero con distintos collares.

¡Viva el pueblo, pero sin el pueblo! Que sabrán ellos.

Río, pero para no llorar…

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor