La generación de cristal y sus diabólicos instructores

Como no soporto las televisiones del régimen, tanto públicas como empesebradas, ni tan siquiera con chutes en vena de ´Primperan´ (medicamento que actúa en una zona del cerebro que previene las náuseas o los vómitos), llevo desde hace aproximadamente cinco años, volcado cada vez más en informarme a través de YouTube, plataforma esta donde, entre su orwelliana basura mediática, aún es posible encontrar canales de ´la resistencia´.

Pero hoy no voy a hablar de canales, como ‘La Segunda Dosis’, ´El Teatro de WiLL´, o InfoVlogger, sino de los considerados de entretenimiento ´light´; especialmente de los dedicados a la gastronomía.

Pero como va y resulta que mis programas favoritos (ninguno de ellos de producción nacional), los tengo vistos y revistos hasta la saciedad, como los producidos por Rick Stein, pues tengo que ir a morir a los que promueven los ´youtubers´ españoles, los cuales, salvo algunas honrosas excepciones, amén de cursis y horteras, te quitan las ganas hasta de comer.

Y no voy a meterme a criticar su indigente falta de conocimiento sobre aquello que se atreven a sentenciar y juzgar; ni tan siquiera voy a pronunciarme sobre el pretencioso léxico que utilizan, que personalmente me pone de los nervios. No.

Voy simplemente a referirme a el lenguaje específico, que por cuestión generacional, tanto de los ´youtubers´, como del segmento de público al que van dirigidos, definen a toda una generación; ´la generación de cristal´, o ´milenial´.

Vocablos tales como ´quesito´, ´pollito´, ´jamoncito´, ´arrocito´, limoncito´, ´tartita´, ´cremosón´, o ´crunchi´, denotan la floja textura de una generación, que no solo es mórbida y, al mismo tiempo, frágil, sino toda una generación fallida, salvo heroicas excepciones.

Justo lo que querían conseguir ´los putos amos del mundo´, y que, sin ápice de duda, han logrado promocionando peleles a sus órdenes, para que pastoreen las diferentes naciones, a imagen y semejanza de los sátrapas que nombraban los antiguos emperadores persas.

A mi nieto el otro día, le hicieron rellenar un cuestionario donde tenía que marcar con una cruz, si se sentía chico, chica, o no binario. Y eso en un colegio de curas (de Francisco, claro).

Un colegio no privado, (el único que los que no pertenecen a ´la casta´, pueden costear), sino un colegio empesebrado, concertado, o cómo puñetas lo quieran denominar.

Si ésta que sufrimos ahora es la llamada ´generación de cristal´, átense los machos para la que vendrá.