Sexo, alcohol, y poemas

La obra del ya desaparecido Charles Bukowski, poeta maldito donde los haya, podría ser perfectamente usada en algún tríptico de alcohólicos anónimos, para mostrar al mundo lo que suele suceder cuando se mezcla el alcohol con la literatura, aunque a decir verdad -astracanadas aparte- ni las más profundas borracheras fueron jamás capaces de deslucir su indomable genio creador. Hoy en día es considerado como uno de los escritores estadounidense más representativo del llamado ´realismo sucio´.

Escondido tras sus personajes, Bukowski, no se cortó un ápice a la hora de escribir sobre todo aquello que le vino en gana, posiblemente debido a su perenne estado de embriaguez. De esta guisa vieron la luz obras tales como el libro “ERECTIONS, EJACULATIONS, EXHIBITIONS AND GENERAL TALES OF ORDINARY MADNESS”, publicado en español en 1978, por la Editorial Anagrama, bajo el ´elegante´ título de “LA MÁQUINA DE FOLLAR”.

De su libro “MUJERES”, publicado en 1978, entresaco unas líneas para que veamos de qué estamos hablando: “Estaba constantemente cachondo y me masturbaba continuamente. Le hacía el amor a Lydia y luego por la mañana volvía a mi casa y me masturbaba. El pensamiento del sexo como algo prohibido me excitaba más allá de toda razón…” “…cuando me corría sentía como si fuera en la cara de todo lo decente…”

La literatura de Bukowski es un agridulce que pasa, con una facilidad pasmosa, de unas frases impúdicamente desinhibidas que traspasan todas las líneas rojas de lo obsceno, al canto dolido de un alma romántica y aprisionada que lucha por sobrevivir y mantenerse a flote en un mar de alcohol: “Si hubiera nacido mujer seguro que hubiera sido prostituta. Como había nacido hombre, anhelaba constantemente mujeres, cuanto más guarras mejor. Y sin embargo las mujeres, las buenas mujeres, me daban miedo porque a veces querían tu alma, y lo poco que quedaba de la mía, quería conservarlo para mí…”.

En la prosa de Bukowski se da una continua lucha entre su poderoso lado oscuro y el quejido apagado de un espíritu que sufre y se rebela contra las cadenas de la carne: «Hay en mí algo descontrolado, pienso demasiado en el sexo. Cuando veo una mujer me la imagino siempre en la cama conmigo. Es una manera interesante de matar el tiempo en los aeropuertos. Parece una historia sobre sexo y borracheras, cuando en realidad es un poema sobre el amor y el dolor…”

De los libros de Bukowski quisiera quedarme con dos frases. La primera de ellas por su sabio cinismo: «La diferencia entre un valiente y un cobarde, es que un cobarde se lo piensa dos veces antes de saltar a la jaula con un león. El valiente simplemente no sabe lo que es un león. Sólo cree que lo sabe.»

De la segunda de ellas, por su demoledora verdad: «La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes; en la dictadura no tienes que gastar tu tiempo votando.»

Si Bukowski se hubiese dedicado a la música, posiblemente se habría llamado, Tom Waits.