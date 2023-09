¡Siempre adelante! (hacia el buffalo jump…)

No voy a dar el presunto diagnóstico del presidente en funciones como médico (que soy), para no influenciaros, pero voy facilitar un recurso en linea, para que lo hagáis vosotros mismos (es fácil). Basta consultar trastorno de personalidad narcisista en el MDM y ya o tenéis. Muchos ya lo han hecho, por ejemplo Rosa Diez (ver El Autócrata). Pero falta diagnosticar a la vicepresidenta. Para tal, ver trastorno de la personalidad histriónica en el mismo manual. Clavada. ¡Qué duo! Como dirían en Brasil: “se han juntado el hambre con la gana de comer”…

Además, basta encender la tele para verificar que probablemente están los dos en episodios agudos de sus respectivos trastornos. Sánchez se va a “territorio Comanche” para pontificar que la investidura de Feijóo es fake [?]. ¿O sea la decisión constitucional del Jefe del Estado es fake? Hoy sigue ironizando y llama a la investidura “excentricidades”… No tiene el menor respeto, ni al candidato, ni al Rey, ni a las instituciones. No tiene ningún decoro en nada, es solo “me, myself and I”.

Y “la otra” se va a Bruselas para “negociar” con Puigdemont; según Sanchez, sin que él supiera (y si fuera el caso, que se cuide, porque la traición política es la especialidad de su vice). Eso sí, seguro que el titiritero en jefe de la “quimera Frankenstein”, Zapatero, bien que lo sabía, o inclusive diseñado. Y para colmo, el golpista fugitivo la recibe en el Parlamento Europeo, nada menos, para simular que se está negociando con un respetable parlamentario de la UE… Y sobre esto, ella declara a periodistas: “se lo he comentado a mi padre y está emocionado”.

Ella siempre dice que “está emocionada”, así que concluyo que debe ser genético, como también el sindicalismo comunista de Suso (el tío Xosé también tiene los mismos rasgos..). Antes de ir a Bruselas con sus asesores, todos traidores de España, hizo sendas afirmaciones absurdas con tono histriónico: “España es un país de países”[?] o “España es un país con pluridiversidad”[?], confirmando el diagnóstico.

A veces da la impresión de entrar en éxtasis, sólo le falta levitar… Una de las características del trastorno histriónico es el “empleo de la seducción y erotización en las relaciones sociales: Ya sea mediante el aspecto físico, la ropa, la adulación o el ingenio intenta seducir a todo aquel que despierte su interés, siendo este un mero intento para atraer la atención de la otra persona” (UNIR). El trastorno histriónico, y el narcisista son difíciles de tratar pero quizá les convendría buscar ayuda profesional, para el bien de la población que quieren gobernar, ¿no?

Para mí, por lo menos, la vida en España desde que tenemos el presente gobierno está cada vez más caótica. Hay aumento de entropía en todo. Lo que veo peor es el aumento de la inseguridad y la pérdida de civilidad y del respeto. Vamos, tengo nostalgia a cómo se vivía en el “regimen del 78”, que para todos los efectos ha sido aniquilado por este gobierno. La mentira descarada es grátis, la transparencia es cero, la corrupción y el nepotismo crecen como malas hierbas, La libertad de pensamiento se va erosionando a pasos acelerados, principalmente después de la dictadura de la “corrección política”, del movimiento woke y la “necesidad de descarbonización” (científicamente tan real como los dragones o los unicornios…).

Bueno, ¿a qué viene eso de “buffalo jump” (“salto de búfalo” o “precipicio de los bisontes” en español)? Era un sistema de caza de las manadas de bisontes practicado por los pueblos nativos de las Grandes Llanuras Norteamericanas. Consistía en asustar al rebaño que pastaba tranquilamente, para provocar una estampida hacia un acantilado determinado (el “buffalo jump”).

Cómo no podían parar por la inercia de la velocidad que llevaban, y no veían el precipicio hasta que ya era tarde, los bisontes caían al vacío y morían, o se rompían las piernas. Luego los nativos sólo tenían que despiezarlos y llevarse la carne y las pieles… Tuve el privilegio de conocer el mas famoso de los “buffalo jumps” cuando vivía en Alberta, Canadá, el “Head-Smashed-In Buffalo Jump” (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). Este sitio fue utilizado por tribus de los “Pies Negros” (Blackfoot) durante 6.000 años.

Me pareció una buena alegoría para lo que está intentando hacer Pedro Sánchez con el “rebaño” español: conducirlos en estampida hacia el precipicio, asustándolos con ¡qué viene la “ultraderecha”! Sus incompetentes ministras y ministros, van de medio de comunicación en medio de comunicación repitiendo como cotorras: “ojo, PP y Vox son dos caras de la misma moneda”. ¿Y qué son el PSOE y los 52 grupúsculos “rojos”, separatistas y ex-terroristas, pero caras de la misma moneda?

Creo que en estas circunstancias – mucho mas graves que las que llevaron a S.M. El Rey a proferir su discurso del 3 de octubre – hay un “hueso muy duro de roer”. Solo espero que sus dientes sean mas duros aun y nos libren de la pesadilla, si llegásemos al borde del precipicio…

Parafraseando a Cervantes: la libertad de pensamiento, es uno de los más preciosos dones que nos dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio mental es el mayor mal que nos puede venir… Y nos puede venir, como en otros lugares que siguieron la misma senda.

Esperemos sinceramente que no tengamos que oír las palabras de la senadora Padmé Amidala en el Episodio III de la saga de Star Wars, «La venganza de los Sith”en el hipotético caso de una desventurada investidura de la quimera de Frankenstein: “Así es como muere la Libertad, con un estruendoso aplauso”.