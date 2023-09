Se recoge lo que se siembra

No voy a escribir sobre cómo actúan los chinos en China, porque ni lo sé ni me importa en este momento, pero de lo que sí voy a hablar es de cómo se comportan los chinos cuando viven en tierra extraña.

Los chinos que he conocido en España, y han sido muchos a través de los años, se caracterizan por ser personas amables, emprendedoras, trabajadoras y limpias, que viven la vida con arreglo a sus costumbres y tradiciones, desde el respeto -sin resquicio- a las costumbres y cultura del país que los ha acogido.

Los chinos fuera de su país no se dedican a tratar de imponer sus creencias y tradiciones a nadie, ni mucho menos a hacer proselitismo. Los emigrantes chinos no siembran el pánico entre la ciudadanía del país que les brindó su hospitalidad, mediante la comisión de atentados terroristas y asesinatos indiscriminados de la población civil. Ni una minoría de ellos. Ni uno solo. Aquí no existe casuística que minimizar, para restar hierro al asunto, como sí sucede cuando la autoría corresponde a ´negacionistas del jamón´.

Creo que la respuesta a por qué nadie se mete con los chinos fuera de China, es porque los chinos no molestan a nadie cuando habitan en tierra extranjera.

Así de fácil; así de sencillo. Y es que, para bien y para mal, se cosecha lo que se siembra, por encima de lo que farfullen los voceros de la Agenda 2030.