Pero qué más da que las horas pasen volando, o duren una Eternidad, y nunca sepas qué tiempo es el imaginario y cuál el real.

Qué importa si posiblemente el tiempo no sea más que un invento del diablo para marcar en el Mundo, el ritmo al que debemos bailar. Bailad malditos, bailad.

Será por eso que allí donde no existe el tiempo, es dónde siempre he querido llegar, y no para soñar con los sueños conseguidos, porque con esos ya no se puede soñar, sino por todos aquellos que por no haber nacido, aún quedan por llegar.

Soñar; el regalo que Dios dio al hombre para hacerle más llevadero su terreno caminar.

Pero mientras tanto, hasta que lleguemos al final del camino, no nos queda más que bailar al ritmo que marca el diablo.

Bailad, malditos, bailad.