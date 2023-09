Ese mal tipo llamado tiempo

Es curioso lo lento que corre el tiempo durante la niñez y la adolescencia, en contraposición a lo acelerados que vamos a esa edad en que se hace realidad nuestro sueño de ser mayores.

Paradójicamente, con el paso de los años y mientras nos vamos desacelerando paulatinamente hasta quedarnos a ralentí, el Tiempo se acelera hasta alcanzar una velocidad de vértigo que va desmadejando nuestros cuerpos sin el menor miramiento ni respeto hacia nuestras canas.

No me quejo, lo cual no es óbice para que piense que el papel del puñetero Tiempo en nuestra existencia es el de dar por saco, al eternizarse en los momentos de angustia y dolor, pero pasar raudo, casi como un suspiro, las contadas veces en que estamos pasándolo bien.

Ni una a derechas. Mala leche e ideología la de ese tipo llamado Tiempo.