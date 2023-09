Demasiado viejo como para cambiar

A veces el lavado de cerebro al que somos sometidos por el relato oficial, que establece ´la verdad del ´Gran Hermano´ y sus inquisidores áulicos, nos puede hacer olvidar la realidad que personalmente hemos vivido y que ha quedado grabado en nuestra memoria, inmune a sesgadas campañas mediáticas de reeducación a las que nuestro cerebro es sometido, al más puro estilo orwelliano.

En mi caso, español nacido en 1954 y que, consecuentemente, en 1975 contaba con 21 años, puedo afirmar que hasta aquel momento, socialmente no existía mayor acto de cobardía que agredir, maltratar, o faltar al respeto, a una mujer, independientemente de su edad, estado, nacionalidad, religión, o color de piel. Y eso era algo que formaba parte no solo de la conciencia colectiva, sino también de la individual, de la personal de cada español, independiente de su género, o ideología política.

Y para todos aquellos que nacimos y crecimos en aquella escuela de vida, sigue siendo el respeto a la mujer, por el simple hecho de serlo, un dogma de fe que permanece, ajeno al cambio de los tiempos; por lo menos en mi caso. Y si en la actualidad no es así, preguntémonos por qué.

Los tiempos no están cambiando, sino que ya han cambiado.

Cuando a principios de los 60, Bob Dylan popularizó aquello de ´los tiempos están cambiando´, con su tema “The Times They Are A-Changin”, muchos, ingenuamente, lo interpretamos como un cambio a mejor para todos, no para unos pocos ´fumados´.

Saben lo que les digo, pues que para el tiempo que me queda de estar en el convento…; eso.