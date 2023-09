Mi amigo y paisano Alfonso Aguado, el que fuera en los 80, fundador, solista y compositor del grupo musical valencianos ´LOS INHUMANOS´, ha publicado (burlando la censura del Gran Hermano) en su cuenta de FB la imagen que ilustra estas líneas.

Imagen nada exagerada si recordamos a la remasterizada ´Ana Bolena by Netflix´, tras la ´deconstrucción políticamente correcta´ de la Ana Bolena histórica.

Por cierto, se rumorea que en la róxima temporada le van a implantar ´rabo´ a la actriz de color que interpreta a la Ana Bolena 2.0.

Hoy en día, tan solo los títulos de las canciones de Los Inhumanos, (Mi Agüita Amarilla; Me duele la cara de ser tan guapo; Te casaste, la cagaste; Que Difícil Es Hacer El Amor En Un Simca 1000; Las chicas no tienen pilila), provocarían un tsunamis de denuncias en los juzgados de guardia; y ello amén de ser criminalizado y crucificado, Alfonso Aguado, por los ´engrasados´ medios de desinformación al dictado y servicio de la ´Charocracia by Sánchez&Tucán´.

Vomitivos y rastreros medios de desinformación cuyo servilismo, descastado y descarado, les ha dejado el culo como un bebedero de patos.

Pero ya saben que ´sarna con gusto, no pica´.