¡Café para todes!

No me gusta repetirme, pero ante la sarta de falacias vertidas contra la santa madre Teresa de Calcuta, por parte de un más que presunto ´cacho de carne con gafas´, mimetizado de payaso, en un circo radiofónico presuntamente dirigido, entre bollo y bollo, ´per´ ´MICHELIN´S OINC/OINC´, no puedo por menos que rescatar una parte del artículo que publiqué en PERIODISTA DIGITAL, el pasado mes de junio, bajo el título ´SOLDADOS DE DIOS´:

“La madre Teresa de Calcuta, nacida y criada en el seno de una familia acomodada, y teniendo la vida resuelta, decide a los 18 años de edad meterse monja, pero no para pasarse el día cantando en un confortable convento, perdido en un paraje de idílica belleza; no. La Madre Teresa se estableció, voluntariamente, en la India para dedicarse al cuidado de leprosos y moribundos.

De la madre Teresa cuentan la anécdota que un día llegó una visita cuando ella estaba lavando a un leproso. El recién llegado sintió náuseas ante el olor a carne putrefacta que había en la sala, así como ante la desagradable visión que llegaba hasta sus ojos. Intentando controlar las arcadas por las náuseas del vomitivo espectáculo que tenía ante sí, soltó a bocajarro a la monja: “Madre, ¡ni por todo el oro del Mundo sería capaz de hacer lo que está usted haciendo!”.

La madre Teresa miró al visitante directamente a los ojos, y a continuación se giró hacia el leproso al que estaba lavando, y tras mirarlo con ternura durante unos segundos, lo besó en la frente. Luego dándose la vuelta, volvió a mirar a la estupefacta visita, diciéndole: ´¡Discúlpeme, pero yo tampoco lo haría por todo el oro del Mundo!´.”

Es repugnante lo extremadamente fina que tienen la piel, la mayoría de medios de desinformación, a la hora de censurar, tras rasgarse el mandil, cualquier comentario negativo que pueda herir la sensibilidad de ´los enemigos del jamón´, mientras que, para todo aquello que huela a cristiano, hay ´barra libre´ a la hora de denigrar y vilipendiar. ¿Sí? ¿Verdad? ¡Pues nada, hoy, ´café para todes´!