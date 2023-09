Gracias, españoles

Muchas decenas de miles, más de los que ha dicho el PP y muchos más de la cifra difundida por la Delegación del Gobierno, se agolparon este 24 de septiembre de 2023 en las calles madrileñas que confluyen o son paralelas u oblicuas con la Plaza de Felipe II para defender la democracia, la Transición y la Constitución, y oponerse a la amnistía exigida por los golpistas y secesionistas, que, además de no arrepentirse de lo que hicieron en 2017 en Cataluña, proclaman chulescamente que lo repetirán.

Gentes de toda clase, condición y procedencia, incluidos muchos hispanoamericanos nacionalizados españoles, se manifestaron a favor de España y contra el golpe de Estado por fases que está ejecutando Pedro Sánchez Pérez-Castejón para seguir en la Moncloa. Familias, jóvenes, mayores y ancianos hasta con andador, enarbolando la bandera nacional, varias regionales y hasta condecoraciones civiles y militares al cuello, clamaron sensatez y reclamaron para España otro presidente, además de prisión para Puigdemont. Las riadas de ciudadanos que querían llegar desde los cuatro puntos cardinales al lugar del encuentro colapsaron las líneas de metro y de autobús que acercaban a Felipe II, incluidos andenes y marquesinas, en donde paraba el transporte pero nadie bajaba y nadie podía subir, optando muchos por volver a la calle y seguir andando hasta donde pudiesen llegar.

Alternando las canciones Yo soy español, español, español,… y Viva España, muchos coreaban los eslóganes España merece otro presidente. Sánchez, no eres español; Puigdemont a prisión, “Es una indignidad”, “La amnistía no la necesitan los españoles, el que la necesita es Sánchez, y otros colocaban pasquines en los coches con las frases: Yolanda, dimisión ¡¡Basta ya!! Has traicionado hasta al que te dio de comer; Abajo felón. Siglo XXI, y Nuevas elecciones y no en vacaciones.¡¡Pucherazo sanchista!!

En la calle Jorge Juan, esquina con Fernán González, dos jóvenes se acercaron a quien firma esta columna y en un español correcto me preguntaron que qué pasaba, que por qué había tanta gente en la calle. Se lo expliqué, recalqué que era por la defensa de la democracia, la Transición y la Constitución y con una amplia sonrisa me dieron las gracias, al tiempo que me tendían la mano. Mientras se la daba les pregunté de dónde eran, cuánto tiempo llevaban en España y dónde habían aprendido tan bien el español. Somos de Saudi Arabia (Arabia Saudita), llevamos cuatro días en Madrid y lo hemos aprendido en nuestro país, donde trabajamos con la Federación Española de Fútbol. Y se fueron tan felices y sorprendidos.

En los aparatos electrónicos móviles que blandían la inmensa mayoría de los concentrados, muchos seguían las intervenciones de los participantes por RTVE Play porque por la hertziana RTVE HD ofrecía en directo y durante 10 minutos todo el discurso contra el PP de Pedro Sánchez en la Fiesta socialista de la Rosa de Gavá (Barcelona). La Plataforma RTVE Libre alzaba la voz contra RTVE por la cobertura del acto del PP contra la Amnistía y decía: “Lo que RTVE y el PSOE no quieren que veáis. Con la Diada y actos de Sánchez son todo conexiones. Contra la amnistía, rebaja de la protesta masiva”.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL