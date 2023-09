Celibato y Homosexualidad

Hay quien dice que las relaciones homosexuales son ´anti natura´, pero no seré yo el que meta el pie en ese charco emitiendo mi opinión al respecto. Dicha afirmación se basa en la Ley Natural, que a su vez se basa, para los creyentes, en la Ley de Dios. Ahora bien, llegado a este punto, creo que será justo aclarar que si las relaciones homosexuales son ´antinatura´, también lo es el celibato sacerdotal.

La Naturaleza procura la supervivencia de las especies, mediante el apareamiento de especímenes de sexo contrario; todo lo que vaya contra esta ley natural será obviamente antinatural, o -si les gusta más los latinajos- ´contra natura´.

En base a este principio de la Ley Natural, tanto la homosexualidad como el celibato podrían considerarse como situaciones ´anti natura´. Si esta cuestión la contemplamos desde la óptica judeocristiana, recogida en la Biblia, tenemos otro tanto de lo mismo. Y aquí aparco el tema de la homosexualidad, para centrarme en el celibato sacerdotal.

El celibato, además de ser ´anti natura´, va directamente contra del primer mandamiento que da Dios al hombre: “CRECED Y MULTIPLICAOS” (GÉNESIS, 1:28), que viene recogido en el Antiguo Testamento; ese mismo libro sagrado que cuando se lee diariamente en todas las iglesias del orbe, se proclama como: “PALABRA DE DIOS”. Y digo yo, ¿por qué no cumplen este primer mandato divino, precisamente aquellos que se pasan el día recordando a los demás lo desobedientes y pecadores que somos?

Y para rematar la cuestión, nada mejor que recurrir al Nuevo Testamento; concretamente a la 1ª Epístola de San Pablo a Timoteo, 3: 1-4: «Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad ».

La Iglesia tiene desde hace años un farragoso argumentario, para enredar, más que para justificar, el tema del celibato;, pero da la casualidad de que yo también tengo el mío para rebatir punto por punto dicho ´argumentario´ doctrinal. Sirvan estas líneas de hoy a modo de aperitivo, pero si alguno insiste, no tendré más remedio que sacar la artillería pesada, que tenerla la tengo.

Para concluir y evitar equívocos, declararé mi condición de ´gozoso´ heterosexual, sin fisuras ni ambigüedades, y católico practicante de diario, con una fe a prueba de obispos, y últimamente, también de papas.

Declararé, así mismo, que siguiendo el mandato evangélico de “no juzguéis y no seréis juzgados”, respeto el libre albedrío de cada uno para hacer de su capa un sayo, unas bragas, o un tanga, si le place; o dicho con otras palabras: respeto tanto la homosexualidad, como el celibato. Ahora bien, lo que ya no respeto es el descarado fariseísmo de aquellos que por su condición religiosa, deberían demostrar más respeto hacia la libertad de elección de su prójimo, porque, si el libre albedrío es un regalo que le hace Dios al hombre, ¿quiénes somos nosotros para enmendar la plana a Dios?

Y ahora, si alguno es tan ingenuo de entrar al trapo, es porque no me conoce. Un servidor, jamás da puntada sin hilo. De hecho, tengo un libro publicado, sobre estas cuestiones, titulado “EL AMOR ARTICULADO – LA SOMBRA DE CAIFÁS”. Si alguno desea leerlo, hay cinco ejemplares en la Biblioteca Nacional.