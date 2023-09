La censura en Facebook

Ahora hace un día que publiqué en este mismo muro, el ´post´ titulado “DONDE LA NOCHE ES CLARA”.

En estos momentos el número de ´likes´ es de 76, y ya no avanza más.

Pero lo sospechoso es que ese mismo ´post´, cuando lo publiqué en Facebook hace siete años, en pocas horas el número de ´likes´ creció como la espuma, alcanzando la cifra de 368, tal y como se puede comprobar en la captura de pantalla que hoy ilustra este escrito.

Ante tal absurdo, cabe preguntarse qué ha cambiado en siete años que pueda explicar semejante disloque. Veamos.

De septiembre de 2016 a septiembre de 2023, solo han cambiado dos cosas en lo que respecta a posibles razones de por qué esta escandalosa diferencia en el número de ´́likes ́ sobre un mismo ´post´.

1ª POSIBLE RAZÓN: Haber disminuido el número de amigos y seguidores. Este motivo no puede ser excusa, dado que el número de seguidores de mi cuenta en Facebook, ha crecido en mil personas más, desde 2016; además de haber completado hace tiempo el número de 5.000 amigos en Facebook, que es el máximo permitido por esta red social.

2ª POSIBLE RAZÓN: La llegada del ´sanchismo´ en 2018, y con él, las ansias desmedidas de meter ´el cucharón´ en todas las sopas mediáticas, para así presuntamente poder controlar Prensa, Radio, Televisión, y Redes Sociales. Y digo ´presuntamente´, para no caer en el llamado ´juicio de intenciones´.

El sistema de represión para esta labor de zaga, es muy sibilino, ya que amén de la censura puntual tradicional, están presuntamente practicando la censura por ocultación; y no en base a lo que se ha publicado, sino a su autor.

En otras palabras: Estoy denunciando la presunta existencia de listas ´negras´ que recogen los nombres de aquellos autores considerados como ´políticamente incorrectos´, por ser contestatarios al ´régimen sanchista´ y su ´agenda de colorines´.

Esta ocultación, presuntamente maliciosa, ha sido tan prodigada y extendida, que hasta tiene nombre: ´SHADOW BAN´, en español: ´BANEO EN LA SOMBRA´.

Personalmente apuesto por la teoría de las listas negras de autores, porque ya me dirán ustedes si no qué tiene de agresivo, o ´políticamente incorrecto´, tanto el texto como la imagen de “DONDE LA NOCHE ES CLARA”. Pues creo que nada; claro, salvo el nombre de su autor.

Por supuesto que si ayer ocultaron mi ´post´, por figurar mi nombre en alguna presunta lista negra, el ´post´ de hoy con más razón lo van a ´sepultar bajo tierra´. Lo doy por sentado, y no me importa, ya que, amén de que considero un honor el figurar en ´la lista negra del Gran Hermano´, me voy a encargar personalmente que el mismo ´ruede´ por todos los medios de comunicación posibles, empezando por PERIODISTA DIGITAL, el periódico donde diariamente publico mis artículos, libres de toda censura orwelliana. El periódico digital con más de 50 millones de entradas de lectores al mes, según el organismo independiente ´EGM´ (ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS).

En el lado izquierdo de la cabecera de mi muro en FB, está el link que enlaza con todos mis artículos publicados en PERIODISTA DIGITAL hasta la fecha. Pero no se molesten en cliquearlo, ya que ´́casualmente ́ no funciona. Alguien se debe de haber preocupado de que así sea.

De todos modos lo pongo de nuevo aquí, haber si cuela, no se dan cuenta y no lo bloquean de momento: ANTONIO GIL-TERRÓN

Postdata: No ha colado. También lo han bloqueado.