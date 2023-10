Bien por Vox. No al rebaño ni al trágala

Con la chulería que le caracteriza y saltándose otra vez la ley, Pedro Sánchez Pérez-Castejón ordenó a su empleada Francina Armengol Socías que el Congreso de los Diputados ignorase la lengua común y única oficial, el español, e iniciase el desguace de España utilizando lenguas regionales en la sede de la soberanía nacional, sin ni siquiera discutir y aprobar antes un nuevo Reglamento. Con su cinismo habitual el cleptómano de los dineros del contribuyente podrá decir que no tuvo nada que ver en el despropósito de desarticular los elementos comunes de nuestra Nación porque estaba en Nueva York ¡con 107 personas de sequito!

Como ha escrito con acierto el gallego Roberto Blanco Valdés en La Voz de Galicia: “Desde ayer (19 de septiembre) el español no es ya en las Cortes españolas, que representan al pueblo español, la lengua común de todos (también de los que hablamos otras lenguas, protegidas como nunca en sus comunidades), sino una lengua, para entendernos, de Castilla, que los diputados gallegos, vascos, catalanes, baleares, valencianos han logrado quitarse ¡al fin! de encima. ¡Que inmenso disparate!”.

De la mano del vitriólico Zapatero, Sánchez construye una desgraciada Torre de Babel para dividir más y conseguir que nadie entienda nada por haber vuelto a la apología de la segregación desde donde hay unidad. Con sonrojo vemos a los diputados colgarse los pinganillos para escuchar intervenciones en catalán, dialecto del occitano; vascuence, fragmentado en restos de los primitivos idiomas que se hablaban en la Península, y gallego, de quienes, con chulería y rostro de victoria, son secesionistas en las regiones en donde alguna de esas lenguas sobrevive y convive con el español. En ese momento recordamos al traidor Jordi Pujol i Soley (por cierto, ¿se le juzgará? porque han pasado tres años desde el procesamiento de toda la familia y la causa sigue sin llegar a la Audiencia Nacional) y su frase: “Te das cuenta de que estás en otro país cuando hablan otra lengua y hay otra policía”.

El Congreso parece ahora el Parlamento Europeo tras sacrificarse siglos de parlamentarismo en español como instrumento de entendimiento entre todos los españoles. Es la derrota de la generación de la Transición.

Hasta el PP, por boca del diputado Borja Semper Pascual, utilizó el vascuence para protestar por el hecho, en lugar de hablar en español y hacer después lo que hicieron con dignidad y la cabeza alta los diputados de Vox: abandonar el hemiciclo y dejar los “pinganillos del odio” en el asiento vació de Sánchez, donde se escuchaba su carcajada desde 5.768 kilómetros de distancia por su jugada vendepatrias para seguir en Moncloa. ¿Qué habrá pensado Eugenio Nasarre Goicoechea, promotor del escrito contra el uso de otros idiomas en el Congreso, firmado por un centenar de ex diputados, ex ministros y ex presidentes del Senado y del Congreso, del PP, PSOE y UCD, cuando ha escuchado hablar en vascuence a Semper, días después de que el diputado de Irún declarase que el PP hablaría en castellano porque “Lo que no vamos a hacer es el canelo. No vamos a hacer cosas raras”. Y los primeros en criticarle por canelo y con razón han sido varios miembros de la dirección del PP en Cataluña porque ya sabemos que él habla también vascuence como ellos catalán. Pero no va de esto, va de que el lugar en el que se debaten las cuestiones nacionales no tiene que ser una aldea sino el ágora del idioma de todos.

Mientras estas tropelías ocurren dentro, fuera, en la Carrera de San Jerónimo, Oriol Junqueras Vies, el golpista condenado e indultado por Sánchez, se pasea chulesco con su cortejo por delante del Congreso y declara, esta vez en español, que “no se arrepiente” (del golpe de Estado), que “después vendrá la amnistía porque Sánchez la firmó en mayo” (el 18) en un documento entre el PSOE y Ezquerra Republicana de Cataluña, el partido dos veces golpista, por ahora, y después el referéndum de autodeterminación. Más humillación para los constitucionalistas, para los españoles y para España porque se hablará catalán en el Congreso pero en Cataluña los niños seguirán sin poder hablar en castellano ni en el recreo. Esta deconstrucción del marco constitucional y la partición del país en dos mitades que llevan rumbo de colisión porque quien puede frenarlo lo acelera nos avocan sin remedio a un conflicto que quiera Dios que no sea armado.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL