A propósito del perdón

El perdón al enemigo, cuando este no desea ser perdonado, lejos de aliviarle, lo que provoca en él es el efecto contrario. Ahora intentaré explicarme

El perdón no es patrimonio de ninguna religión concreta, sino que es una virtud que poseen las buenas almas o, si lo prefieren, las buenas personas, independientemente de sus creencias o descreencias particulares. Y digo esto porque el perdón, para que valga, tiene que ser sentido y sincero; no pensado, ni fruto de un mandato externo. Perdono a mi enemigo, porque mi corazón me impele a hacerlo, en un acto de generosidad que hace que me sienta mejor conmigo mismo.

Perdonar es uno de los actos más gratificantes que existen, y da paz a quien lo otorga, liberando a nuestro corazón de desabridos y corrosivos rencores. ¿Pero qué sucede cuando el perdonado no desea el perdón, al no haberse arrepentido de la acción o acciones cometidas en perjuicio nuestro? Veamos la respuesta desde cuatro ópticas diferentes:

1ª Desde la óptica atea, el efecto que conseguiremos será el cabrear más aún a nuestro enemigo, lo cual no deja de tener su punto divertido.

2ª Desde la óptica del Karma, lo que conseguiremos será agravar la culpa de nuestro enemigo, así como incrementar la factura cósmica y vital que éste deberá pagar tarde o temprano.

En este orden de cosas, me viene a la cabeza un antiguo dicho que reza: “Cuando tu enemigo te maldiga, tú bendícelo y en ese momento estarás echando sobre su cabeza todos los rayos del Cielo. Esta visión kármica, también tiene su guasa.

3ª Desde la óptica cristiana, cumpliremos con el mandato de Jesucristo, al tiempo que gozaremos de la satisfacción de perdonar; hasta incluso, podemos llegar a poner la otra mejilla. Personalmente, en este último punto, confieso que aún tengo que mejorar.

Ahora bien, nuestro enemigo no será perdonado, si él no quiere, ya que de lo contrario ello supondría un atentado contra el divino don del libre albedrío. No puede ser perdonado aquel que no lo desea. Lo que sí que está claro es que con nuestro perdón, a quien no lo acepta, estaremos sin querer (o queriendo), agravando su culpa y el consiguiente castigo.

En Mateo, 12: 31-32, Jesucristo nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el único que no tiene perdón de Dios; ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Cómo podemos entonces casar este pasaje, con la Infinita Misericordia de Dios? Hay algo que no cuadra.

Personalmente entiendo el pecado contra el Espíritu Santo, como la negación a recibir a Éste. O, dicho con otras palabras, el negarnos a recibir el perdón de Dios.

Y es que Dios no puede crear al hombre, dotándolo de libre albedrío, para luego forzarlo a aceptar un perdón que éste no desea, ya que ello sería contradictorio, y Dios no puede ser contradictorio, porque Dios es Perfecto, a pesar de los esfuerzos de algunos autores del Antiguo Testamento, por demostrar justamente lo contrario.

En fin, si lo pedimos con humildad, siempre podremos contar con el perdón de Dios, especialmente cuando no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos; porque el grado de arrepentimiento es siempre proporcional al sentido de culpa. Y por cierto, los autoindulgentes nunca han sido beatos de mi devoción.

