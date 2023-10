La cosecha de Bergoglio

En un ataque de ´sanchista´ soberbia, podría creer que la estrepitosa caída de asistencia de fieles, en las comparecencias públicas del papa Francisco en el Vaticano, es debido a ´la colección de artículos´ que sobre ´el porteño´ llevo publicando en los ´últimos años, tanto en redes sociales, como en PERIODISTA DIGITAL.

Pues no. Porque si bien es cierto que menos guapo, le he llamado de todo, no soy tan popular como para haber provocado que el poder de convocatoria de este pontífice, sea el más bajo desde que en Pío Nono, forzado por los cañones de Víctor Manuel II, estableciera en 1870, el Vaticano como sede del papado.

No, no soy yo el responsable; el responsable es él y sus veleidades mediáticas, al ser un personaje que no es capaz de saber callarse, ni estando bajo del agua.

La consecuencia ha sido que, aunque los medios oficiales del Vaticano tratan de esconder la realidad, lo cierto es que la asistencia a los actos presididos por Francisco está en caída libre. Hoy más que ayer, pero posiblemente, menos que mañana. En este orden de cosas, La inmensa mayoría de fotografías oficiales son primeros planos del Papa Francisco y primeras filas para evitar mostrar huecos y sillas vacías. Nada que ver con aquellos años de exaltación en los que la plaza de san Pedro se quedaba pequeña y había que hacer cola durante horas para coger sitio. Ahora, ni poniendo alfombras y sillas.

El papa Francisco no consigue cautivar ni a los de fuera, ni a los de dentro, con superficiales ´eco-alocuciones´, vacías de contenido espiritual. Este es el precio que se paga por querer contentar a todos, desde un ‘centro’ ideológico ´descafeinada´, para no ofender a nadie, incluidos los enemigos del jamón, y ´los colorines´ de la Agenda Disney y sus princesas barbiespesas.

Y es que en este mundo tan materialista, donde la gente tiene sed de Dios, no valen discursos buenistas, ni boutades mediáticas, buscando conseguir un titular de portada. Como ya escribí en cierta ocasión, es lo que pasa cuando en lugar de rezar a María, se la fuman.

«Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos bueno… Por sus frutos los conoceréis.» Lucas 6:43-45.

Al final va a resultar que San Malaquías no iba tan desencaminado en su vaticinio sobre el fin del papado.