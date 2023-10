Del fracaso a la victoria

Cuentan que un día Jesús se le apareció a un hombre que padecía desde niño una ausencia total de masa muscular, y le dijo: -“Necesito que vayas hacia aquella gran roca de la montaña, y te pido que la empujes 5 horas diarias durante 1 año”.

El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció.

Empezó a empujarla con todas sus fuerzas, día tras día, pero no conseguía moverla ni un milímetro.

A las pocas semanas llegó el diablo y le dijo: -“¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto y sin sentido. Debes alejarte, ya que es estúpido que sigas empujando esa roca, nunca la vas a mover”.

El hombre aunque no entendía el sinsentido de la misión que Jesús le había encomendado, hizo caso omiso al diablo que le hablaba en su mente, y siguió empujando con ímpetu.

Pasaban los meses y aquel hombre empujaba todos los días la enorme roca, mientras tanto su cuerpo se iba fortaleciendo debido al esfuerzo diario. Cuando se cumplió el año, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo:

“Ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado, no pude mover la piedra ni un milímetro”.