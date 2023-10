Más información

Desde la incertidumbre que como pueblo nos aguarda, en estas agónicas horas, me quedo con aquellos que velaron las noches oscuras de España, aquellos que sufrieron el sol de tantos atardeceres, porque ellos son, hoy, casi lo único que nos queda de España.

A aquellos que montaron guardia velando bajo sus capas el sueño de los españoles en las oscuras noches de España. A aquellos que curtieron sus rostros con el viento helado de las montañas.

A aquellos que encaramados en los acantilados, vigilaron mares y playas. A aquellos que llevaron en silencio, cargado sobre sus espaldas, el sol de los atardeceres de la meseta castellana.

A aquellos caballeros del honor, que regaron con su sangre, el sagrado árbol de la Patria.

A todos ellos, a los que hoy son, y a los que vendrán, estas palabras:

Que no os ciegue el aplauso, que no os distraiga la alabanza, que el camino es largo y la recompensa parca. Y no busquéis más reconocimiento, ni esperéis más medallas, que unas aciagas flores rojas pintadas con plomo en vuestras espaldas…, porque los enemigos de España, no lo olvidéis, nunca os vendrán de cara.

Y ahora, adelante siempre.

¡Adelante España!