¿Al borde de la primera guerra nuclear? 

Que la organización terrorista Hamás, ostente el poder en Gaza, a resultas de haber concurrido y ganado unas elecciones democráticas, es una verdad a medias, lo cual no ha sido óbice, para que cuando ha comenzado a caer sobre su población ´la del pulpo´, haya empezado a circular por las redes lo de ´disfrutad de lo votado´.

Gaza es una de las zonas más pobres, violentas y reprimidas del mundo, desde 2006, año en el que Hamás se hizo con el poder tras presentarse y ganar las elecciones parlamentarias. Desde entonces los palestinos de Gaza no han podido volver a votar, viviendo bajo la férrea dictadura de Hamás, caracterizada por la violencia, la miseria y la represión, a granel y destajo.

Que tras los criminales atentados sufridos hace unos días, los judíos iban a entrar a sangre y fuego en el norte de Gaza, a aplicar la ´ley de Talión´, con intereses y comisión de apertura, era un hecho cantado, que ya ha comenzado.

Mientras los civiles palestinos intentan huir hacia el sur de la franja, los milicianos de Hamás les cortan el paso. Aún así y todo, han conseguido escapar alrededor de 600 mil. Aún quedan pues un millón quinientos mil palestinos, que son los que Hamás va a usar como escudos humanos, frente a un más que cabreado ejército israelí, que en estos momentos ya ha comenzado la invasión terrestre.

En el instante de redactar este artículo, han vencido todos los ultimátum, tanto por parte de Israel, como de Irán que además también ha amenazado a EEUU. Ahora, el presidente Biden se dirige a su nación, en una alocución televisiva que, posiblemente, pasará a las Historia. Espero que no, porque mala señal sería.

Toda esta información la he ido recopilando gracias a canales de televisión alemanes, franceses, italianos, y alguno argentino.

Cuando he terminado la ronda informativa exterior, he conectado con la televisión sanchista y asociadas, y tras ver el deprimente espectáculo desinformativo (películas, fútbol, y horteras programas de entretenimiento ´blandito y guay´), estando como estamos al borde de la primera guerra nuclear, no se me han caído los sombrajos, porque hace años que con este individuo, se me cayeron ya.