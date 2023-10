Conversaciones alrededor de la muerte:

– Antonio, háblame de la muerte.

– De acuerdo. Dime algo que te produzca terror.

– ¿Terror…? Pues volar en avión.

– ¿Pero has subido alguna vez?

– Sí, y todos estuvimos a punto de morir.

– ¿Pero no te pasó nada?

– No. Solo el miedo que pasé.

– ¿Crees en Dios?

– Supongo que sí…; aunque nunca tengo demasiado tiempo para pensar en Él.

– ¡Vale! Mira, cada persona tiene una visión diferente sobre la muerte, por lo que te voy a contar la mía.

Para mí la muerte es como saber que -sí o sí- llegará un día en el que tendré que subir en avión, cosa que, como a ti, no me gusta nada. Esta realidad me puede agobiar, sin embargo como creyente convencido por las pruebas que Dios me ha regalado a lo largo de mi vida, me puede inquietar el viaje, pero no el destino final, tanto si el avión llega o se estrella: La isla bonita; llamémosle la Isla Bonita.

Claro que la mayor o peor calidad del destino final, tanto si el avión llega o se estrella, depende del hotel que te puedas pagar, en el caso de que el avión llegue a su destino, o en el caso que el avión se estrelle, a qué paraíso o infierno vas a ir a parar en base a lo que hayas ahorrado a lo largo de tu vida; no en dinero, sino en méritos ganados por tu dedicación y entrega a los demás.

– Muy bonito, Antonio, pero me gustaría que te dejases de cuentos de islas bonitas, y fueses más concreto…

– ¿Más concreto? ¡Vale!

– En estos momentos la única emoción que me produce la muerte es de esperanza, no exenta de curiosidad; de mucha curiosidad. Pero como a mi cuerpo y su primitivo instinto animal de supervivencia, no le atrae para nada el viaje en sí mismo, es decir la muerte, simplemente me concentro en el destino final de mi alma (mi auténtico yo), una vez desnuda de sus sempiternas miserias y su vestimenta mortal.

En cuanto a lo que le suceda a mis restos, a mi cuerpo una vez muerto, me preocupa tanto como lo que le pueda ocurrir a mi pelo, o a mis uñas, una vez son separados del cuerpo.

En fin, nada de miedo, ni angustia; tan solo curiosidad. Tal vez sea porque si bien los curas escolapios me enseñaron de niño a vivir en el permanente temor (terror) a Dios, la vida me enseñó a vivir en el Amor de Dios y a Dios, así como que donde hay Amor, no cabe el temor.

Pues eso; frente a la muerte, esperanza y mucha curiosidad, como la de un niño en la noche de reyes.

Así, al menos, lo veo yo.