Salvar una vida

EEs muy triste que una persona, voluntariamente, ponga punto final a su vida. Lo curioso es que cuando esto sucede, (y sucede bastantes más veces de lo que los medios de comunicación cuentan), habrá casos en que los familiares y amigos del que ya no volverá, pondrán compungida cara de sorprendidos, como si hubiera acontecido algo que nadie se podía imaginar, para de ese modo auto convencerse de que los sucesos imprevistos son imposibles de evitar. Y desde esa superficialidad, más un par de lagrimitas, quedarse tan satisfechos con su ´media verdad´.

Porque lo cierto es que, el que ya no volverá, siempre deja en el tiempo un reguero de señales, antes de dar el paso definitivo. Avisos y signos, crónica de un final anunciado, de lo que, más pronto que tarde, si nadie lo remedia, trágicamente sucederá.

Porque si bien es verdad que ese desgraciado acto, se suele cometer en un puntual momento de debilidad, tras una larga carrera de luchar contra uno mismo y la fatalidad, también es cierto que tan solo sea cuestión de tiempo que llegue el día funesto en que todo lo adverso se junte en una tormenta perfecta difícil de superar. Pérdida de trabajo; pérdida de estatus; pérdida de juventud; pérdida de salud; problemas económicos; el desenmascaramiento de los falsos amigos…

Cuestiones todas ellas difíciles de superar en soledad, especialmente cuando a todo ello se suma como puntilla, cual tormenta perfecta, el gran desengaño final.

Pero lo más patético es que cuando esto sucede, nunca faltarán necios que acudirán como moscas a la mierda, para desde la más superficial ligereza, y con una total carencia de empatía y piedad, acusen de cobardía a quien en un momento cumbre de abatimiento, no pudo más, y se bajó en marcha del autobús, antes de finalizar.

NOTA: Cierto es que no se puede generalizar, y más en este delicado tema, máxime cuando en la mayoría de casos, ni la interacción de familiares y amigos, que habiendo percibido las señales, se han dejado la piel intentando evitar un desenlace fatal, logran evitarlo. A ellos, obviamente, no va dirigido este escrito.

Tampoco este artículo tiene como fin mortificar, o despertar el remordimiento de todos aquellos que en su momento no fueron capaces de percibir las señales que vaticinaban lo que iba a pasar. No. No va por ellos. Lo pasado, pasado está.

El presente escrito no tiene más finalidad que el de salvar vidas, al inducir a una reflexión sobre los avisos y señales de alarma que prologan ese acontecimiento sombrío, cuyo nombre ni tan siquiera quiero mencionar.

En resumen, si este escrito sirve para despertar una sola conciencia que con su intervención salve una vida, estas letras habrán cumplido con su cometido, que siempre fue el de concienciar para salvar.

EL SUICIDIO EN ESPAÑA DURANTE EL SANCHISMO:

En 2022, bajo el imperio del ´bello otero´, las muertes por suicidio ha batido el récord histórico en España, con 4.097; más de 11 suicidios por día, que no ocupan las portadas de los medios de comunicación públicos, ni de los ´empesebrado´.

En 2023, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte en España entre los 15 y los 29 años. En cuanto al número de suicidios fallidos en ´la Era Sánchez´, ha duplicado al alcanzado por ZP, llegando a la cifra de 80.000…, de momento. Porque como al final tengamos ´Sánchez´ para cuatro años más, vamos a tener ´overbooking´ en SAMU, y tanatorios.