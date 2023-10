¿No sé si cuando los líderes de los países ´civilizados´ piden a Israel, proporcionalidad en su respuesta a Gaza, son conscientes de lo que están diciendo.

Porque eso de ´proporcionalidad´ puede parecer algo ´light´, cuando en realidad no es mensurable, ´buenistamente´ hablando. Recordemos que la primera referencia histórica a ´la proporcionalidad´ la encontramos en la Ley de Talión, la del ´ojo por ojo y diente por diente´, así que para no entrar en detalles, traigo un enlace de la nada sospechosa BBC, para que aquellos que solo se informan a través de TELEVISIÓN ESPANTOSA, LO PAÍS, LA SECTA, y LA SERDA, se enteren del grado de salvajismo indiscriminado que hubo sobre la población civil judía, durante la incursión de Hamás en territorio israelí.

La ´proporcionalidad´ en la respuesta, si hubiese proporcionalidad, debería comenzar por la elección de la fecha, buscando un día equivalente para los de Hamás. Y digo esto porque el ataque no se produjo un día cualquiera, no. El criminal asalto se perpetró en sábado, el ´sabbat´, el día festivo sagrado para los judíos. Pero no un sábado cualquiera, sino precisamente el sábado que este año coincidía con el Yom Kipur, la festividad más sagrada judía, equivalente al día de Navidad para los cristianos, o el Ramadán para los musulmanes.

Nadie se ha rasgado las vestiduras por la fecha cuidadosamente elegida por Hamás para su homicida irrupción en suelo israelí. ¡Faltaría más! ¡Por favor!… ¿Se imaginan ustedes que hubiese ´proporcionalidad´ en cuanto a la elección de la fecha para la respuesta de Israel, perpetrándola en el día más sagrado para los musulmanes? Los chillidos mediáticos se iban a oír hasta en Marte.

No. Creo que todos aquellos que están graznando lo de la ´proporcionalidad´, no saben realmente lo que están diciendo.

Lo de tener ´la piel fina´ a la hora de ofenderse y actuar, es una prerrogativa exclusiva de ´la siniestra progre´, a la que no tienen derecho los judíos. Otra cosa más que los ´progre-jetas´ tienen en común con el socialista Hitler: ´la judeofobia´.