Hamas sí representa a los palestinos

Al menos diez veces desde el 7 de octubre de 2023, el presidente Biden afirmó que el grupo terrorista árabe musulmán «Hamás no representa al pueblo palestino«, o variaciones como «la gran mayoría de los palestinos no son Hamás«; y «Hamás no representa las aspiraciones legítimas del pueblo palestino«.

Altos funcionarios de su administración, como hacen analistas en televisión, periodistas y tertulianos de todo tipo, repiten las mismas frases.

No es cierta. De hecho, Hamás representa abrumadoramente al pueblo palestino.

En primer lugar, los palestinos eligieron al partido «Cambio y Reforma» de Hamás en 2006 (la elección legislativa más reciente), lo que le dio a Hamás una abrumadora cifra de 74 escaños.

Fatah de la Autoridad Palestina sólo obtuvo 45 escaños. Los partidos que representan a otros grupos terroristas, por ejemplo, el partido «Mártir Abu Ali Mustafa» del FPLP, obtuvieron cada uno de 2 a 4 escaños.

El dictador de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, no ha celebrado elecciones durante los últimos diecisiete años para evitar perder nuevamente ante Hamás.

Y el año pasado, cientos de miles de palestinos salieron a las calles para celebrar el 35º aniversario de Hamás.

Además, los ataques terroristas de Hamás contra israelíes aumentan el apoyo palestino a Hamás. Por ejemplo, el apoyo palestino a Hamás aumentó drásticamente después de que Hamás lanzara 4.500 cohetes contra Israel en mayo de 2021.

En segundo lugar, los civiles de Gaza participaron activamente, ayudaron, incitaron y celebraron la masacre del 7 de octubre.

Los trabajadores civiles «ordinarios» de Gaza en Israel (a miles de los cuales se les permitió ingresar a Israel debido a la presión de la administración Biden) recopilaron información de inteligencia detallada sobre cada hogar y ciudadano en las ciudades del sur de Israel, y dibujaron mapas para que Hamás localizara fácilmente guarderías y familias judías a las que asesinar. y secuestrar.

Luego, después de que la primera oleada de terroristas de Hamás masacrara a más de 1.400 judíos, enormes oleadas de civiles «ordinarios» de Gaza, armados con cuchillos y gritando «Allahu Akbar», inundaron el sur de Israel y se unieron a las masacres y secuestros de Hamás.

Turbas de civiles ‘ordinarios’ de Gaza mataron y violaron en grupo a judíos indefensos; cortaron las cabezas de judíos inocentes; tomaron rehenes; entraron e incendiaron casas de judíos, masacraron y saquearon todo lo que encontraron a la vista: televisores, automóviles, joyas, bicicletas para niños, etc.

Los socorristas del sur del canal de Telegram israelí informaron:

