¡Let the sunshine in! (Qué brille el Sol)

¡En más de una ocasión le he dado un varapalo a EE.UU. lo que ha provocado que más de uno me haya tomado el número cambiado, y me haya pedido amistad en Facebook. Amistad que no he dado, para evitar futuras broncas.

Y es que estos mismos que se complacen y me aplauden cuando crítico a EE.UU. son muy poco tolerantes si al día siguiente arremeto contra Putin, los yihadistas, Irán, China, Corea del Norte, Cuba, o el Chavismo y sus chillones palanganeros que pululan por España.

Y es que como un servidor no cobra por estos menesteres de escribano, se permite el lujo de ser honesto y decir lo que piensa. En este orden de cosas, y le escueza a quien le escueza, hoy voy a hablar de EE.UU. y sus virtudes; que tenerlas, las tiene.

Empezaré por decir que EE.UU. cuenta con un PIB que lo convierte en la economía más rica y poderosa del mundo. Esto no quiere decir que la riqueza conlleve aparejada la ética en un país; pero es que – además – cuando lo comparamos con España, vemos que -además de ser ricos- nos dan sopas con honda en lo referente a ética y honestidad pública.

La sociedad estadounidense es hipócritamente puritana hasta el exacerbo, y así, lo que en España es causa de chiste y chirigota, allí le cuesta la carrera al político ´pillado con el carrito del helado´; cuando no la cárcel. Y si hablamos de los altos cargos pillados en una mentira, esos ya no levantan cabeza en la vida.

En EE.UU. nadie está por encima de la ley, ni tan siquiera su Presidente. Allí, el que la hace la paga, y en cuanto a la corrupción, la consigna es: tolerancia cero. La misma tolerancia ´cero´ que se tiene con el terrorismo y sus ´simpatizantes´.

En EE.UU. el sistema bipartidista funciona y es rentable, por una simple razón: En ese país las disputas entre republicanos y demócratas se dejan para el periodo electoral, pero una vez es investido el ganador, todos arriman el hombro en una empresa común, empujando en una misma dirección, y ese anti sectarismo es, precisamente, lo que hace grande a una nación y su pueblo.

El ciudadano estadounidense medio, ama a su país y venera su bandera; el patriotismo lo lleva en la sangre, y -guste o no- han sido y son, pioneros en la defensa de los derechos y libertades civiles, además de ser poseedores de una serie de valores que les ha llevado a regar con su sangre los campos del mundo entero, la mayoría de veces, sin tener obligación, ni necesidad de ello.

Por otro lado, los estadounidenses admiran y respetan al triunfador; al hombre hecho a sí mismo y que con su esfuerzo se hace legítimamente rico. Igualito que en España, donde la envidia endémica y el cainismo, generan odio y maledicencia hacia todo aquel que se atreva a destacar del pelotón de los torpes.

EEUU tiene muchos y grandes defectos, pero los conocemos gracias a ellos mismos, que desde la libertad que gozan, y gracias a su industria cinematográfica y periodística, son los primeros en denunciar sus miserias y carencias. Igualito que en la España ´sanchista´, donde el que no está a sueldo, está subvencionado.

¿Alguien conoce alguna película producida en Venezuela, Cuba, China, Irán, o Corea del Norte, que sea crítica con el régimen y las autoridades de su país? No, ¿verdad? Pues eso; a callar.

Así pues, mi más sincera admiración y respeto por el pueblo estadounidense, así como mi más absoluto desprecio por los intereses bastardos y tejemanejes de sus corporaciones industriales; especialmente la armamentística; guarrerías que ya he denunciado en diferentes ocasiones y que volveré a denunciar, una y otra vez, mientras Dios me dé fuerzas para ello.